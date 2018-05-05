MLB》鈴木一朗大聯盟生涯20大傳奇（下）

2018年05月05日 06:43 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

★從27歲才開始計算大聯盟安打數，一朗的3089安也是歷來第2高，僅次於彼得羅斯的3357支。若自兩聯盟都出現非裔美國人、打破種族歧視的1947年以來，27歲起安打數第3多的穆希爾（Stan Musial），2635安也差了一朗一大截。

★一朗以42歲9個月又16天之齡達成生涯3000安，創大聯盟歷來第2老的達陣紀錄，但紀錄保持人安森（Cap Anson）是19世紀的棒球員。

★不可思議的穩定性，一朗生涯主場打擊率3成12，與客場3成10幾無二致，單月打擊率都在2成95以上。

★一朗對左投打打擊率3成29其實遠高於對右投的3成04，完全打破了「左投剋左打」的理論，也是這項紀錄從1974年開始分開統計以來，對左投打擊率最高的左打者。從1974年迄今，只有4名生涯總打數1500以上的右打者，對左投的打擊率能高於一朗，包括曼尼拉米瑞茲（Manny Ramirez）與現馬林魚老闆吉特（Derek Jeter）。

★一朗對每支大聯盟球隊都擊出過安打，頭號苦主則是運動家的320安。除了自家主場之外，他擊出最多安打的城市也是奧克蘭。

★一朗是不是當代最偉大的開路先鋒，他以1棒身分敲出2529安，的確遜於「盜帥」瑞基韓德森（Rickey Henderson）的3020安與彼得羅斯的2924安。但若跟這兩人比較打擊率，一朗的3成23可是遠高於羅斯的3成08與韓德森的2成80。

★一朗10度入選明星賽，也保有一項空前的紀錄，2007年在舊金山擊出場內全壘打，是88屆明星賽唯一的1支，也讓他榮膺該屆明星賽的MVP。

★一朗不只能敲安打上壘，在壘上也是極大威脅，生涯總計509次盜壘成功，也是3000安俱樂部中，僅有7名盜壘成功也達500次的快腿之一，以及盜帥之後的第一人。而且除了生涯最後兩季僅有1盜，他從站上大聯盟到42歲那年，每季盜壘都能達到兩位數。

★從1950年之後，只有20名球員能達到500盜里程碑，一朗的盜壘成功率81.3％排名第4，甚至還高於大聯盟生涯盜壘王韓德森。

★一朗來到大聯盟後連10季贏得外野金手套獎，追平名人堂捕手班奇（Johnny Bench）的紀錄。他的10座金手套則在外野手排名第3，僅次於克里門托（Roberto Clemente）與威利梅斯。（系列完）

(中時電子報)