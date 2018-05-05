劉詩詩這回拋下老公 跟他一起上了香奈兒郵輪

2018年05月05日 00:36 中時 陳張眾

香港男星陳偉霆選穿2018巴黎－漢堡工坊系列藍色水手領毛衣搭配同色闊腿褲，還戴上CHANEL J12腕表搶鏡。（翻攝自陳偉霆臉書帳號）

00後代表歐陽娜娜，選穿2018巴黎－漢堡工坊系列毛領皮革外套搭配裙裝，青春無敵。（翻攝自歐陽娜娜IG帳號）

香奈兒2018／19度假系列大秀，品牌創意總監卡爾拉格斐把巴黎大皇宮內打造成一座郵輪碼頭，並邀請與會賓客們一同登船啟航。（CHANEL提供）

水手條紋在本季以直條紋的形式呈現，搭配「La Pausa」字串和貝雷帽等，呈現對海浪的無盡呼喚。（CHANEL提供）

本季設計師以郵輪為背景，為模特們換上童趣可愛的瑪麗珍鞋或綁帶運動鞋，經典斜紋軟呢套裝則以肩線圓潤的短版外套及窄版短裙呈現。（CHANEL提供）

台灣媳婦劉詩詩於法國時間本月3日，登上了香奈兒特別打造的La Pausa號郵輪，而與她一同上船的男星，竟然不是老公吳奇隆。法國精品香奈兒日前選在巴黎大皇宮舉辦2018／19度假系列大秀，品牌創意總監卡爾拉格斐這回把秀場打造成一座郵輪碼頭，並邀請與會賓客們一同登船啟航，航向陽光四射的地中海岸，大秀亦吸引包含品牌大使瑪格羅比、克莉絲汀史都華、日本女星小松菜奈等人參加。

身為香奈兒中國區彩妝大使的女星劉詩詩，以一襲品牌2018巴黎－漢堡工坊系列水手領斜紋軟呢裙裝，配戴CHANEL高級珠寶Coco Crush系列耳環、手鐲，且開心在自己社群網站中分享到：「卡爾把La Pausa郵輪開進了大皇宮，我已經登船開啟了遠航，等你喔！」殊不知等到一同陪她遠航的，是同為品牌好友的香港男星陳偉霆。

近來演出偶像劇及參與實境節目而備受關注的陳偉霆，此次同樣選擇2018巴黎－漢堡工坊系列藍色水手領毛衣搭配同色闊腿褲，還戴上CHANEL J12腕表搶鏡。而00後代表歐陽娜娜亦是座上賓，她身著2018巴黎－漢堡工坊系列毛領皮革外套搭配裙裝，青春無敵。多次觀賞品牌大秀的她，更似深有所感地在社交網站上寫下：「還記得第一次看香奈兒的秀，Karl把巴黎大皇宮變成航站樓，這次又變成『La Pausa號』的停靠港口，不論是飛行或是航行，這就是環球旅行的正確打開方式。」

本季設計師以郵輪為背景，為模特們換上童趣可愛的瑪麗珍鞋或綁帶運動鞋，經典斜紋軟呢套裝則以肩線圓潤的短版外套及窄版短裙呈現，水手條紋更在這次以直條紋的形式呈現。再融入鯊魚牙齒、海浪等繽紛印花，及搭配的圓型太陽眼鏡、貝雷帽等細節，均令人聯想起香奈兒女人本人的裝著、位於南法的La Pausa別墅，和對海浪的無盡呼喚。

(中時 )