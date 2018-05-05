母愛偉大！中和表揚18位模範母親

2018年05月05日 04:14 中時 葉書宏

新北市中和區公所在公所6樓禮堂舉辦「107年新北市中和區模範母親表揚活動」，共表揚18位模範母親。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所在公所6樓禮堂舉辦「107年新北市中和區模範母親表揚活動」，共表揚18位模範母親。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所在公所6樓禮堂舉辦「107年新北市中和區模範母親表揚活動」，共表揚18位模範母親。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所在公所6樓禮堂舉辦「107年新北市中和區模範母親表揚活動」，共表揚18位模範母親。（葉書宏翻攝）

新北市中和區公所在公所6樓禮堂舉辦「107年新北市中和區模範母親表揚活動」，共表揚18位模範母親。（葉書宏翻攝）

母親節即將到來，新北市中和區公所4日晚上6時30分在公所6樓禮堂舉辦「107年新北市中和區模範母親表揚活動」，共表揚18位模範母親。

中和區公所表示，今年表揚莫凱君、林瓊薰、林邱六妹、翁丁秀鸞、倪劉錦霞、薛林桃、洪世珍、杜錫蓮、許林玉霞、錢陳金葉、鐘珮嘉、陳卓花、呂秋桂、王陳雪娥、陳林秀里、陳張珠何、洪慧敏及簡淑蘭等18位模範母親。

由中和副區長周慶珍代表市長朱立倫頒發模範母親獎牌，並邀請台北市私立滬江高級中學太鼓社團與新北市中和國小弦樂團帶來精采表演；更請模範母親家屬表達對母親滿滿的愛與感謝，讓每位模範母親與家屬沉浸在濃濃的幸福氛圍中。

中和區公所表示，希望藉由活動表達對每一位模範母親的推崇及敬意，母親一生為家庭無怨無悔的付出，為人子女應懷抱感念的心，把握與母親相處的每一時刻，並在這五月感恩季，記得向母親說聲：「媽媽，我愛您，母親節快樂！」

期待藉由這溫馨的活動，讓偉大母親的慈愛流傳，作為後人的典範與榜樣。於母親節前夕，以最誠摯的敬意，祝天下所有母親們身體健康、佳節愉快。

(中時 )