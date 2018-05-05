新店表揚15位模範母親　5日邀民眾觀禮同歡

2018年05月05日 04:14 中時 葉書宏

新北市新店區公所將於5月5日上午9時30分在新店區大豐社福館舉行107年新店區性平模範母親表揚暨慶祝大會，將頒獎牌予新店區15位區級模範母親，歡迎民眾一同觀禮，感受濃濃母親節感恩氣氛。

新店區長林煌源表示，15位模範母親各有不同的家庭背景，除了分擔家庭經濟、侍奉公婆外，也重視子女教育，使其子女均有正當職業，還在退休後參與社區事務、熱心公益，為鄰里所推崇，獲選模範母親當之無愧。

表揚當天將邀請家屬牽著模範母親走紅地毯，並表達對母親的感謝，希望透過這樣的方式，帶動每位參與民眾都可大聲說出「媽媽，我愛您！」。

會場除了一般可見的康乃馨，整場還有2亮點，一是新店當藥融入主體的視覺設計，讓大家得以認識新店在地的特色花卉，另一方面，採購在地「台灣民窯」的動物造型杯送給每位模範母親，讓媽媽可以喝茶兼按摩養生，台灣民窯創辦人麥傳亮先生的母親姜幸妹，也是今年所選出的模範母親之一。

當天的表演節目十分精彩，有已經成軍超過20年的心路合唱團，由身心障礙朋友們用最真的感情唱出感恩的旋律，有雙城社區發展協會的熱情媽媽帶來最新的海帶舞，有中山里社區關懷據點的長輩媽媽帶來的健康操，都值得好好欣賞。此外，現場捐贈107年3月至4月發票的民眾，就有機會獲得限量康乃馨1枝或造型氣球1個，歡迎民眾一起參加。

(中時 )