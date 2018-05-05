東森購物首季賣給媽媽最多的是竟然是浴室廚房三段增壓水花轉換器

2018年05月05日 05:13 工商 張佩芬

第二名是白人蜂膠抗敏感牙膏東森聯名款超值組。圖：業者提供

第九名是年節必備的阿一官府臻品佛跳牆超值組。圖：業者提供

距離5月13日母親節還有9天的時間，實體百貨、電視購物、網購等零售通路正開始進入緊鑼密鼓的銷售成長期，會員70％為女性的東森購物公布2018年第一季「媽媽94狂買的清單」消費統計，作為大眾購買母親節禮物或是各通路打折時囤貨的參考指南，其中790元的浴室廚房三段增壓水花轉換器竟然名列第一。

統計數據顯示，家用品、食品、保健品、女裝與女性內衣，為第一季媽媽們購買最多的品項。在商品熱門程度的觀察上，發現「韓國PN楓年花崗石鍋具組」為媽媽們最愛買的料理神器，而保護媽咪眼力的「日本味王金盞花葉黃素幸福專案回饋組」持續搶手；「佛跳牆」則是媽媽們的年節與端午中秋節日重要家聚飯桌的必備菜色。

顯瘦的「紅外線緊身褲」與「多色穿搭的女性內衣」也受到媽媽們的抬愛青睞；「沙威隆」、「白人牙膏」仍然是媽媽們不離不棄的身體與美齒保養聖品。東森購物網在母親節5月13日前趁勢推出「美麗媽咪日特別活動」，凡即日起至5月12日於東森購物電視通路購買任二件商品，第二件送20%回饋金，買愈多回饋愈多。

東森購物「媽媽94狂買的清單」排行榜第10名為連年榜上有名的「日本味王金盞花葉黃素幸福專案回饋組」；第9名為「阿一官府臻品佛跳牆超值組」；而因應年初行政院頒佈衛生紙調漲時事，又聯名結合慈善關懷議題造成搶購熱潮的「送愛到部落蒲公英衛生紙感恩組」，名列第8。

廚房居家好幫手的「柚乾柚淨白柚精油去污泥超值組」名列第7，讓媽咪們看起來曲線火辣苗條「BC遠紅外線削骨顯瘦褲告別專案」與「Belvia年度回饋超狂限時特惠組」，名列第6與第5；韓國婆媽廚房神器「韓國PN楓年花崗石鍋具組」則名列第4，2018第一季就賣出近1.4萬組的佳績。

前3名開始則是走主婦實用風格；第3名則是「沙威隆抗菌燕麥沐浴乳東森聯名款超值組」，開賣至今賣出超過2萬組、160,000包；「白人蜂膠抗敏感牙膏東森聯名款超值組」已突破1.7萬組、32萬條；第1名則是橫掃千軍的「水摩爾浴室廚房三段增壓水花轉換器組」，年初至今今出超過2.2萬組、8.8萬件。

東森購物本次銷售統計包含旗下購物網、電視購物、型錄，35歲到65歲之間女性消費者購買最多商品數量的統計結果。更多媽媽最愛買的商品資訊請上東森購物網www.etmall.com.tw

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