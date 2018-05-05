麻煩大了 川普承認付艷星封口費恐觸法

美國總統川普（Donald trump）日前認了付封口費給「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）成人片女星。(圖/美聯社)

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中時電子報

美國總統川普（Donald trump）日前認了付封口費給「暴風女丹尼爾斯」（Stormy Daniels）成人片女星，但強調，該筆費用「沒有用到競選經費」，和競選無關，即使這樣川普還是惹來新的法律風險，可能觸法。

AV女優丹尼爾斯先前驚爆和川普有婚外情，川普總統私人律師柯恩（Michael Cohen）也承認曾支付13萬美元給她，以確保她在2016年美國總統大選前不致對外公開和川普的情事。不過川普始終否認婚外情，也不認付了封口費。不過川普的新律師、前紐約市長朱利安尼（Rudy Giuliani）3日驚爆，律師付給「暴風女丹尼爾斯」封口費，川普已分期償還，等於間接證實封口費一事，川普也在推特證實朱利安尼的說法，表示律師柯恩每個月都有收到錢，但這筆錢不是來自競選經費，與競選活動無關。法

但法界人士說，川普承認還錢，卻沒有依法申報，可能證明他違反競選財務法，即使這筆錢不是來自競選經費。雖然川普宣稱他是透過每個月付給柯恩的律師聘雇費還錢，未必能夠逃避他是否明知故犯，接受律師貸款，或依法申報這筆貸款或還錢的質疑。他的競選組織卻沒有向聯邦選舉委員會 (FEC)申報，可能存心違反選舉法，以及逃避禁止欺騙政府的刑法。

(中時電子報)

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