日夜皆美！深澳海天步道光雕啟用！輝映九份黃金山城

2018年05月05日 05:44 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

初夏出遊趣！深澳海天步道光雕啟用！白天與可愛小捲拍照打卡、夜晚與情人共賞光雕浪漫！去年12月深澳漁港海天步道光雕完成設置，瑞芳區漁會於107年5月5日（六）下午3點在深澳漁港辦理海天步道光雕啟用典禮，內容包含精采表演、漁村導覽，現場更有800份漁特產品免費提供品嘗，海天步道光雕啟用後，將與九份黃金山城光彩相互輝映，誠摯邀請您，一同來漁港感受深澳之美！

遊客與小卷合影。（新北市漁業處提供）

新北市升格後，致力於漁港改造工作，於103年沿著深澳漁港港邊設置全長約 310 公尺的海天景觀步道，白日暢遊其間，一眼望去立即擁有270度超級海景視野，提供民眾有個了解燈火漁業文化及親近海洋的好去處。在去年12月更完成海天步道光雕工程，讓豐富的色彩變化在夜間形成光浪，以及俏皮活潑的裝置藝術，使海天步道在夜晚更為突出！民眾在海上夜釣時，亦可欣賞到山景、海浪以及海天步道光浪交織而成的美景，增強深澳漁港觀光價值！

深澳海天步道光雕上的涼亭。（新北市漁業處提供）

為提升深澳漁港觀光知名度，瑞芳區漁會於5月5日辦理光雕啟用活動，除了從下午3點開始有暖場表演外，另有3梯次的免費漁村導覽，現場還有漁特產展售及限量800份漁產料理及石花凍提供民眾免費品嚐，夜晚的光雕啟用活動更是精彩，千萬不要錯過！

遊客與小卷船長合影。（新北市漁業處提供）

另外，即日起至6月底止，只要到深澳漁港的海天步道尋找指定公仔，不論是情侶坐在「艾勒夫魷」公仔前，拍出「魷」你「魷」我的兩人世界，還是與「小卷船長」一同出海的航海照，只要將拍攝照片命名後上傳至FACEBOOK”新北漁樂快爆”粉絲團活動討論串，即有機會獲得精美限量30份的迷你彈珠台！

遊客與魚尾合影。（新北市漁業處提供）

農業局表示，深澳除了有蕈狀岩及大象石等特殊地質景觀外，當地海釣休閒漁業更是聞名全臺，夏季出產的小卷、透抽及白帶魚更是新鮮美味的最佳代表！現深澳漁港海天步道增加夜晚的光雕景緻，邀請您一同來體驗不一樣的深澳之美。

(中時電子報)