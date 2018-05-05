設計師玩跨界！常玉裸女圖躍升霓裳、登櫥窗秀前衛

周裕穎翻玩常玉經典 裸女圖登春夏櫥窗。（主辦單位提供）

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中時電子報
／整理報導

雖然生前未負有盛名，但近年，常玉的油畫作品在世界拍賣會屢屢創出高價，其中常玉頗負盛名的「裸女圖」系列更是藏家珍品，如廣達董事長林百里就是「裸女圖」的粉絲！然現在不僅在博物館、畫廊中可見常玉作品，設計師周裕穎將常玉裸女圖躍升時尚新衣，從剪裁、樣式、色彩中與大師致敬。

設計師周裕穎《遇見常玉MEET SANYU》系列春夏新作，於紐約時裝週上備受矚目，即日起至6/30，誠品生活AXES松菸店精心打造常玉專區，全新展示區延續常玉靈感，墨筆粗線條勾勒的裸女透視圖慵懶地躺臥於高聳的玻璃牆面，搭配融合街頭元素的前衛時裝，是古今相遇的時尚藝術殿堂。

周裕穎《遇見常玉MEET SANYU》專區，裸女圖取自《人約黃昏後》畫作。（主辦單位提供）

設計師周裕穎與國立歷史博物館聯名的2018春夏《遇見常玉MEET SANYU》系列新作，以藝術家常玉畫作為靈感，將西方油畫色調糅合東方書法線條，創造出令人耳目一新的全新跨界系列。周裕穎運用常玉畫作作為印花圖案以及設計靈感，像是經典的裸女畫、《萬物靜觀皆自得》的植物盆栽、花瓶輪廓的上衣及褲子、豹紋印花等。

色彩則選用常玉畫中標識性的西方畫色如淡粉紅、粉紫、土黃色等，運用裸色像畫布的胚布、網版印刷反覆水洗來呈現仿舊的質感和常玉晚期畫作裏時光的斑駁感，搭配大色塊穿搭和中性的剪裁設計，讓整體系列更顯活潑年輕。此外，AXES還精選Gold Deco推出的常玉設計家飾，創意板結合曲木之壓合技術和精湛的數位微噴，打造一系列裸女圖像的曲木椅、托盤等藝術飾品，放在家中亦可細細品味鑑賞。

此外，5/26(六)15:30周裕穎將現身分享常玉系列的設計過程，用他最愛的街頭風格帶領我們回到50年代充滿浪漫寫意的巴黎花都。

(中時電子報)

周裕穎《遇見常玉MEET SANYU》專區｜櫥窗裸女圖取自常玉《人約黃昏後》畫作。（主辦單位提供）

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