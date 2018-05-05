連結山海水土秀自然！宜蘭之美登「威尼斯建築雙年展」

2018年05月05日 06:40 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

台灣之美躍國際！從土地、人文、建築秀美學與自然！上文化部所屬國立台灣美術館4日上午11時，於文化部南海工作坊舉行2018「威尼斯建築雙年展」台灣館「活在宜蘭：連結山海水土」（Living with Sky, Water & Mountain: Making Place in Yilan）行前記者會，由文化部楊子葆次長主持，田中央工作群代表黃聲遠建築師及策展人王俊雄，營建署吳欣修署長、義大利經濟貿易文化推廣辦事處蕭國君代表、外交部歐洲司辛繼志專門委員、華碩電腦林宗樑全球副總裁、本屆台灣館評審委員黃健敏教授與紀錄片導演林國樑等皆到場出席助陣，預祝台灣館此次展出順利成功。

2018年威尼斯建築雙年展」台灣館即將於今（2018）年5月24日起於威尼斯普里奇歐尼宮（Palazzo delle Prigioni）開展。文化部楊次長表示，建築是一項獨特的藝術，因為人可行居於內，而能帶來直接的幸福感，黃聲遠建築師與田中央工作群的作品強調人與土地及環境的連結，更是為幸福做了另一種解釋。

黃聲遠_x_田中央工作群「櫻花陵園入口橋」工作模型。（文化部提供）

他很高興能藉由「威尼斯建築雙年展」將台灣優秀的建築團隊引薦給國際，讓更多國外建築專業者和媒體看見台灣，理解台灣是如何梳理山海水土彼此的緊密關係並實踐。蕭館長則說，深耕宜蘭二十多年的黃聲遠與田中央作品，提供民眾親和的公共空間及安身立命之所，實踐了「真正的自由，不是離開，而是可以選擇留下」的真義。本次參展將把整個台灣建築元素與自由思維帶往國際，意義非凡。

蕭國君代表說，台灣幾乎是從威尼斯建築雙年展創辦之年便參與其中，每屆均提出受人矚目的作品，今年台灣參展內容也非常契合威尼斯建築雙年展的命題「Freespace」。

營建署吳欣修署長提到，近年建築界的思維從建築物凌駕土地之上翻轉為建築物與環境的融合，透過建築讓人與環境、生活變得更美好的理想，在當前都市化的發展趨勢下其實難度很高，但田中央工作群卻透過不同的建築設計思維來實踐，讓宜蘭這塊土地發生了多大大小小的改變，也讓人感受到建築也是一股可以改善人和土地環境之間的力量。

黃健敏委員則強調，參展團隊的作品與社造及在地經營有很大關聯，本次主題「活在宜蘭」也強調了地方性，精彩可期。本次威尼斯建築雙年展獲得許多個人及民間的贊助。

2018「威尼斯建築雙年展」台灣館將於5月24日起預展並舉辦開幕，並在5月24日至5月27日期間舉辦多場國際論壇及國家館交流活動。策展人王俊雄強調本次策展著重於人與人之間的連結，黃聲遠也說，目前田中央工作群的成員都還在不同工作崗位打拼，感謝各界的攜手合作，也感謝台灣這塊土地與人民的連結，讓生長於上的團隊都能夠茁壯成長，也更有機會讓世界看到。

雙年展期間將策展人與團隊將與展覽顧問芬蘭建築師Juhani Pallasmaa及諸多建築設計專業者一同談論並分享台灣建築經驗，台灣館也將與愛沙尼亞、日本、土耳其與德國等國家館合作舉辦國際論壇，邀請印尼、新加坡及菲律賓等建築領域專家，暢談東南亞現代建築設計，活動相當豐富。

文化部楊子葆次長（左4）、國美館蕭宗煌館長（左2）與貴賓持聶永貞設計之主視覺合影。（左起外交部辛繼志委員、義大利經貿辦事處蕭國君代表、黃聲遠、王俊雄、黃健敏、華碩林宗樑副總裁、營建署吳欣修署長。（文化部提供）

2018威尼斯建築雙年展台灣館「活在宜蘭：連結山海水土」

時間：2018年5月24日至11月25日

地點：義大利威尼斯普里奇歐尼宮

(中時電子報)