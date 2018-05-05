卯澳漁港嘗海鮮、坪林品茶吃金瓜！新北農家、漁港好好玩

2018年05月05日 07:16 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

初夏出遊去！卯澳漁港嘗海鮮、坪林品茶吃金瓜、石門水田賞奇景、鼻頭角步道看碧海藍天！原來美景就在我們身邊！為提供民眾更完整及便捷的農遊資訊與報名管道，新北市政府農業局特別建置「來去農家DO一日」網頁平台，彙整新北市全年度農遊相關資訊，除了配合時舉辦農產行銷及產地小旅行等活動，今(107)年並結合在地農村社區資源，5月起更於石碇、石門、平溪、坪林、瑞芳、貢寮區等陸續推出特色農遊路線，遊程強調在地參與及農事體驗，更推廣「為環境做一件事」理念，鼓勵民眾以行動支持新北市優質農漁業。

坐在田埂間欣賞一片稻海，療癒人心。(楊婕攝)

新北市幅員廣闊，多變的地理環境孕育豐富優質的農漁產品，農業局一直輔導在地農會及農友搭配產季辦理行銷活動，像是平溪的珠蔥、三芝的筊白筍、萬里蟹，還有新北健康三寶綠竹筍、山藥和地瓜等，都已有了在地品牌，品質優良有口皆碑，每每推出皆獲得民眾熱烈迴響。

除了農產品推廣行銷，近年許多農村社區紛紛發展農事休閒體驗及環境教育工作，成功引起民眾對農家、土地及環境保育的關注和興趣，現在到農村去不再只是買菜、吃飯，許多農村社區都紛紛開創出在地特色，讓民眾有機會深入認識體驗農家生活、欣賞各具特色的生態及文化地景。

坪林採茶趣！（新北市農業局提供）

農業局表示，為讓更多民眾看到農友們的努力，也為了因應大眾對農村小旅行的需求，農業局今年精選多條農遊體驗路線，除了有豐富的文化生態導覽，民眾還有機會嘗試製茶、採筍、米食手作及各式農漁村體驗活動，遊程強調在地參與、在地經營，讓在地人說家鄉故事，不僅能帶遊客體驗道地農家味，也可促進農村多元產業永續發展。

烏塗社區嘗農家美食、做DIY！（新北市農業局提供）

除了體驗在地文化，本次活動也推廣「為環境做一件事」的理念，鼓勵遊客從食、衣、行、育、樂、購等生活層面為環境保育身體力行，結合生產者與消費者力量，達到提升農民收益與環境保育的雙贏目標。

來到金山，怎能不品嚐美味地瓜呢！（新北市農業局提供）

有鑑於新北農遊活動多不勝數，為讓民眾有更簡便明瞭的查詢報名管道，特別設置整合「來去農家DO一日」網路平台，匯整新北市全年度的農遊相關資訊，歡迎民眾多加利用。

「來去農家DO一日」活動將於107年5月5日上午8時起開放「石碇、坪林、石門」3條路線網路報名，活動詳情可上活動網站及農業局官網查詢。

每年秋天，是品嚐蟹肥膏黃的鮮甜滋味。（圖為萬里蟹，林宜靜 攝）

「為環境做一件事」

Ø 食 減塑行動好盒器

-自備環保杯、壺、餐具及購物袋，減少一次性塑料之使用。

Ø 衣 輕便舒適簡生活

-戶外活動衣著行囊以輕便舒適為主，減少垃圾產出。

Ø 行 低碳節能EasyGo

-短程走路或以自行車代步，長程多利用大眾交通工具或與人共乘，減少碳排放及能源消耗。

Ø 育 尊重自然低衝擊

-戶外觀察儘量行走於既有的路徑上，步履及音量要放輕，降低對植被的傷害及對動物的驚擾。

Ø 樂 友善環境享體驗

-以尊重的態度走進農村，體驗各地方不同的文化和生活，學習農民與自然友善共處的智慧。

Ø 購 在地特產快樂購

-選購當地當季新鮮食材或特色產品，減少食物里程，支持地方產業發展。

(中時電子報)