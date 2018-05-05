2018年05月05日 07:29 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

南部水情一向看天吃飯，水庫往往雨季來臨前一渴數月，又因淤積嚴重，一場豪雨就餵飽，豐枯兩極化現象嚴重。台南去年9月迄今，降雨量僅歷年平均值5成，苦無春雨進帳，全台最大的曾文水庫蓄水率，至昨天僅剩5.73％，創10年來新低，南化水庫也僅剩近3成，缺水結果造成玉井、南化芒果減產3至5成；嘉南農田水利會4日舉行祈雨儀式，期盼天公伯天降甘霖。

這一天，你我都是台大人！台大師生昨發起「新五四運動」，抗議教部粗暴「拔管」，現場數千人將傅鐘廣場圍得水洩不通。多位師生上台表示，不只為台大、也不只為高教，是要為台灣民主站出來。台大前校長李嗣涔沉痛表示，「沒想到過了100年還要過五四運動，因我們現在的政府比民初的軍閥政府更可惡！」

1919年5月4日，前中研院長胡適等人發起「新文化運動」，號召知識分子捍衛民主，當年的學生領導人之一正是台大前校長傅斯年；沒想到百年後，執政者高呼「學術沒有真正的民主」，台灣竟又需要一場「新五四運動」，拯救再度蒙塵的民主、自由、法治等社會價值。

台大師生昨日發起「新五四運動」，前總統馬英九突然現身，以台大校友身分到場聲援，痛批教育部踐踏《大學法》大學自治與依法行政兩個核心價值，「這兩個價值就如同言論自由與司法獨立一樣，是民主政治不可或缺的條件」，請也是台大校友的總統蔡英文，指示行政院收回成命，不要讓政治干擾純淨的大學校園，傷害台灣的核心價值。

◎工商時報

台股受國際消息拖累，法人籌碼明顯鬆動，惟官股券商力挽狂瀾，政府護航520行情現蹤跡，包括友達、中信金、臺企銀等具基本面題材、本益比偏低股，受官股買盤力挺，後市進可攻退可守。

備受全球關注的中美貿易談判昨（4）日在北京落幕，美方事前提出一份不可能被中方接受的文件，包含中國應於2020年前將對美貿易順差，降低至少2千億美元等四大要求。但終因雙方在中國擴大自美進口、雙邊服務貿易、雙向投資、保護智財權、解決關稅和非關稅措施等問題取得部份共識，中美雙方決定同意成立工作機制，繼續密切溝通。

「股神」巴菲特掌理的柏克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）第1季加碼蘋果股票7,500萬股，讓總持股超過2.4億股。巴菲特還盛讚蘋果是「令人難以置信」、「令人吃驚」的公司。周五盤中蘋果股價大漲2.4％，來到每股181.16美元。

中興通訊遭美方封殺後，聯發科也不得不暫時停止對中興出貨。不過，在中美本輪貿易談判落幕後，聯發科昨（4）對外證實，已取得經濟部國貿局出貨許可，恢復對中興出貨。法人表示，這將消弭聯發科捲入中美貿易戰的疑慮，為今年第二季業績添上柴火。

◎旺報

中共「紀念馬克思誕辰200周年大會」4日上午在北京人民大會堂舉行，中共總書記習近平出席大會並發表重要講話。習近平明確表示，馬克思主義指引大陸成功走上了全面建設社會主義現代化強國，並稱「馬克思至今依然被公認為千年第一思想家」。

近期，中共中央政治局集體學習《共產黨宣言》，中共總書記習近平2日視察北京大學時也特別前往馬克思主義學院，到4日中共高調舉行馬克思紀念大會，對於以馬列主義為指導思想的中共本屬正常，但有分析人士認為，近期一系列關聯度極高的政治活動集中出現，既有特定的原因，也能顯示出中共新動向；作為中共政治理論重要源頭，馬克思主義雖然從未被束之高閣，如今仍然堪稱強勢歸來。

大陸4日高規格紀念馬克思誕辰200周年，馬克思主義學者表示，大陸發展一路走來取得的成就，都是由馬克思主義貫穿，只有回到馬克思、回到共產黨人理想啟航的原點，才能理解大陸的崛起與奮進、中國共產黨的光榮與夢想。學者也呼籲，如果兩岸要心靈契合，台灣民眾也應了解中共遵循的指導思想、13億人民學習的這套理論。

中共高規格紀念馬克思誕辰200周年，銘傳大學兩岸研究中心主任楊開煌指出，社會主義並沒有在東西冷戰結束後就被終結，反而在中國大陸走出一條不同於西方的現代化之路，是人類歷史上的奇蹟。他強調一個學說並非距離久遠就沒有價值，若能闡揚現代意義，還是能熠熠生輝；反觀國民黨拋棄了三民主義，淪為選舉機器，就少了以論述號召的能力。

(中時電子報)