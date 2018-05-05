不滿韋汝亂爆料 小甜甜：我該覺得自己可笑嗎？

小甜甜不滿好姐妹韋汝在節目亂爆料。(圖/小甜甜 張可昀臉書)

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中時電子報

小甜甜和韋汝是演藝圈知名好姐妹，相識超過十年的兩人，因為韋汝上節目控訴她常把「順便」掛嘴邊、浪費時間，讓小甜甜氣得在IG上反擊「為什麼要掰故事騙人」？閨密之情面臨考驗。

小甜甜臉書全文。(圖/小甜甜 張可昀臉書)

韋汝在節目《一袋女王》透露，小甜甜喜歡以各種理由「搭便車」，即便不順路還得繞路去載，甚至連小甜甜好友都要「順便」送回去，除了搭便車之外，她表示小甜甜還會在國外購物網站買東西，下單後除了直接填韋汝名字，還會要求她要錄影時順便去便利商店拿，種種行徑讓她直呼太誇張，對此小甜甜在IG反擊，「不要為了通告去傷害抹滅你的「好朋友」，尤其是「不存在」、「不屬實」的事情，可能節目效果有了！那你有想過......主持人？其他來賓？觀眾？是聽著你講的無中生有的故事跟新聞標題來看我耶」，接著表示「朋友比通告重要100000倍，即便要掰故事騙人，得彼此尊重並告知對方，但就是不要毀謗跟說謊」，對韋汝的行為難以諒解。

此外小甜甜語重心長表示，看到韋汝掰出這些故事卻未顧及她的感受？讓她坦言「心其實很痛，你想過我一路以來挺你保護你的時候嗎？現在該覺得自己可笑嗎」？對此她求證韋汝，韋汝則表示「這很久以前播出的欸，不知道怎麼會被挖出來，我愛你啊」，還附帶兩個哭臉，對自己闖出大禍愧疚不已。

(中時電子報)

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