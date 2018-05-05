踩中監紅線 扁自稱展現民主風範

2018年05月05日 08:49 中時 林宏聰

前總統陳水扁4日出席凱達格蘭基金會餐會，站上肥皂箱介紹義賣品「台灣勇哥」，挑戰台中監獄設下「不上台」、「不演講」紅線，阿扁5日上午再度透過新勇哥物語對外發聲，欣喜餐會圓滿成功，並自稱「看阿扁展現民主風範與國家高度，我們還要說什麼，怪什麼呢？」

台灣勇哥以高價拍出，阿扁果然非常高興，新勇哥物語新篇章馬上出爐，再提「勇哥精神不死」、「是我們台灣人要學習的最佳典範」，並表示對120萬元拍賣價格「當然很滿意」，「我不曉得我還賣得好價錢？」

餐會上統促黨發言人璩美鳳突破封鎖，直闖主桌向阿扁「問好」，阿扁在新勇哥物語中也解釋，這是事先經過溝通，璩美鳳事前保證不鬧場、沒兄弟跟隨，統獨不同立場第一次彼此敬酒握手、不傷和氣，「如果台灣內部也能少一點暴戾之氣，多一些理性論辯，不知有多好！」

至於類似「到場不進場」、「致詞不演講」、「站台不上台」、「上階不上台」未來是否還會發生？阿扁並未明講，藉「勇哥」之口說：「我也不知道，可能要問勇三與小黑？」

新勇哥物語第96集全文如下：

勇弟：恭喜凱達格蘭基金會13週年感恩募款餐會圓滿成功！

勇哥：說不盡的感恩、感動與感謝！那麼多人出錢出力，認購餐券、捐助款項、撥冗出席、熱情參與，每個人都是這次餐會公益活動成功的最大功臣。阿扁非常高興也非常肯定三位主持人與所有工作人員的辛苦付出！阿扁更要感謝呂副、游揆、彭P、史明、老柯、其邁、偉哲、醒哲、文智、煥智等人的蒞臨指導！

勇弟：對璩前議員闖入會場，總是有點遺憾吧？

勇哥：有那麼嚴重嗎？餐會能夠平和落幕最重要。璩案是事先經過溝通，會前2小時回報，璩女另持有餐券，保證不會鬧場，沒有兄弟跟隨，只有女生陪伴，後來的發展也是這樣。再說雖然國家定位不同，統獨立場㢠異，誰也改變不了誰，但第一次彼此敬酒握手，不傷和氣。如果台灣內部的衝突對立也能如此，少一點暴戾之氣，多一些理性論辯，不知有多好！

勇弟：近來類似活動，從「到場不進場」、「致詞不演講」、「站台不上台」到這次的「上階不上台」，以後還會發生什麼？

勇哥：我也不知道，可能要問勇三與小黑？阿扁沒能上台，站在肥皂箱上介紹「台灣勇哥」的故事，並感謝2001年游錫堃秘書長帶勇哥到玉山官邸，才有「勇哥物語」的結緣。嘉義雕塑家陳志弘的勇哥銅雕，讓勇哥精神不死，是我們台灣人要學習的最佳典範！

勇弟：「台灣勇哥」義賣120萬元，勇哥應該滿意吧？

勇哥：當然很滿意！更是由衷感謝！我不曉得我還賣得好價錢？其實藝術品是無價的，怎能用金錢來衡量！？

勇弟：看阿扁展現民主風範與國家高度，我們還要說什麼，怪什麼呢？

(中時 )