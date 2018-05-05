花博彩繪稻田再現外埔 虎爸虎媽可愛登場

2018年05月05日 08:53 中時 陳世宗

2018台中世界花卉博覽會11月登場！外埔區農會與馬鳴國小學生3月中旬在外埔區永豐里種下彩繪稻苗，編織出花博字樣、LOGO與花博吉祥物中的虎爸和虎媽手持稻穗的可愛圖案；近日田中央彩繪影像已浮現，最佳觀賞期為5月上旬至6月底前，農業局歡迎民眾前往欣賞。

農業局長王俊雄說，今年外埔區稻田彩繪於3月間，由外埔區馬鳴國小學童、外埔區農會同仁一起種下秧苗，面積廣達1.3公頃；利用綠、黃、紅及白色不同顏色的水稻，排繪出「2018台中世界花博」字樣、花博LOGO及吉祥物石虎家族中「虎爸」、「虎媽」的圖案。

隨著秧苗的長成，彩繪稻浪正迎風飄逸！農業局說，彩繪稻田地點位在外埔區永豐里六分路鄰近外埔區農會牛奶工廠的田區，彩繪稻田最佳觀賞期為5月上旬至6月底前，附近田園景緻優美，是都市近郊一日遊的最佳選擇。

因這個季節又剛好是當地桐花盛開的時候！農業局歡迎民眾走一趟外埔區永豐里，到水頭二路觀景台觀賞；可同時欣賞稻田彩繪、桐花步道，順道遊逛虎腳庄農夫市集，採購當地農家生產的農產品，一舉數得。

外埔區稻田彩繪觀賞路線：

一、國道3號大甲交流道（外埔方向）→三環路（外埔市區方向）→水美路→甲后路四段→六分路→永眉路→水頭二路（觀景台）。

二、國道3號大甲交流道（外埔方向）→三環路→三崁路→甲后路三段→水頭二路（觀景台）。

三、國道1號后里交流道（外埔方向）→月眉東路一段（外埔方向）→月眉南路→水頭二路（觀景台）。

(中時 )