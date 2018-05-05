月薪29K工人撞死神秘大地主 慘遭求償2300萬

2018年05月05日 08:41 中時電子報 張達智

號稱坐擁200億房產的北市神祕大地主、前福全醫院院長林賢喜，2014年3月晚間闖紅燈遭張姓騎士撞死，其子女以買墓地、厚葬等原因加上精神撫慰金，向月薪僅29000元的張男求償2300萬元。不過法官認為林賢喜闖紅燈要負4成責任、林家喪葬超出行情太多，並審酌被告經濟狀況，判張男需賠償75萬多元。

林賢喜家族發跡於北市萬華區，外界盛傳林家的房產權狀、地契疊起來達60公分高。林賢喜經營位於北市民權東路與吉林路交叉口的福全醫院，並投資北市房地產，多年累積房產近200億元，光是收租每月就有2000萬元入賬，堪稱中山區最大地主。

但林賢喜行事低調、鮮少曝光，被稱為神祕富豪，對名下資產管理更是事必躬親，隨身攜帶醫院大小章與私人印鑑。林賢喜因車禍以高齡90歲意外過世，子女迄今仍為遺產興訟。

撞死林賢喜的張姓騎士，被依過失致死罪判刑6月，得易科罰金18萬元定讞。蘋果報導，林的子女另提告求償，主張父親具社會地位，買墓地、治喪等費用花費1700多萬元，加上精神慰撫金600萬，共計求償2300多萬元。

法官認為，林家人提出的費用沒有單據，且高於社會行情，參照台北市殯葬管理處收費標準，喪葬費應為71萬多元。另考量張男家境清寒，精神慰撫金應賠償3子女各18萬元即可。

法官並指林賢喜闖紅燈過馬路應自負4成責任，張男負6成責任，因此將賠償金打6折，判決騎士僅需賠償林家子女共75萬多元。

(中時電子報)