大逆轉！綠決戰柯Ｐ？網友：要戰快戰

民進黨選對會在北市的布局，據聞有可能最終自提人選，不禮讓現任市長柯文哲。

友善列印
中時電子報
/整理報導

民進黨選對會在北市的布局，據聞出現大逆轉的態勢！由於民進黨基層對現任市長柯文哲的反彈激烈，與其大費周章說服他們禮讓柯Ｐ，不如推派人選參選，促進「黨內團結」。網友譏諷民進黨「是要逆轉幾次」？更有網友表示「民進黨要戰快戰」！

據《聯合報》的報導，民進黨傾向北市自提人選有以下要因，首先要先止住基層支持者的反彈。在「422大遊行」後，民進黨基層對北市應自提人選的聲浪不斷升高，在考量民意和避免黨內分裂的情勢下，自提人選成為「團結民進黨」的重要選擇。但是，自提人選並不代表就是有意參選北市長的民進黨立委姚文智。

其次，柯Ｐ和民進黨的關係始終不見好轉，甚至在「拔管案」上，柯Ｐ還直言「哪個白癡做的決定」，令雙邊關係更加雪上加霜。柯Ｐ也因此「支持度大幅下降」，其民調和國民黨北市候選人丁守中已不相上下，也讓民進黨重新思考是否應自提人選。

不過，批踢踢網友卻打臉民進黨，「被深綠鬧一鬧就轉彎的DPP好棒棒」、「每天都在逆轉」、「厲害了！資進黨，每天轉彎」；亦有網友表示柯Ｐ「民調直直落喔！幻想文」、「太好笑了 拔管民調下降？不管了，快點提，不要吃柯文哲豆腐」；更有網友要民進黨「趕快提名」、「要戰就戰」！

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

踩中監紅線 扁自稱展現民主風範 不是台北市民不要嘴 網友讚柯文…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。