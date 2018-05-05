大逆轉！綠決戰柯Ｐ？網友：要戰快戰

2018年05月05日 08:40 中時電子報 陳弘美 /整理報導 /整理報導

民進黨選對會在北市的布局，據聞出現大逆轉的態勢！由於民進黨基層對現任市長柯文哲的反彈激烈，與其大費周章說服他們禮讓柯Ｐ，不如推派人選參選，促進「黨內團結」。網友譏諷民進黨「是要逆轉幾次」？更有網友表示「民進黨要戰快戰」！

據《聯合報》的報導，民進黨傾向北市自提人選有以下要因，首先要先止住基層支持者的反彈。在「422大遊行」後，民進黨基層對北市應自提人選的聲浪不斷升高，在考量民意和避免黨內分裂的情勢下，自提人選成為「團結民進黨」的重要選擇。但是，自提人選並不代表就是有意參選北市長的民進黨立委姚文智。

其次，柯Ｐ和民進黨的關係始終不見好轉，甚至在「拔管案」上，柯Ｐ還直言「哪個白癡做的決定」，令雙邊關係更加雪上加霜。柯Ｐ也因此「支持度大幅下降」，其民調和國民黨北市候選人丁守中已不相上下，也讓民進黨重新思考是否應自提人選。

不過，批踢踢網友卻打臉民進黨，「被深綠鬧一鬧就轉彎的DPP好棒棒」、「每天都在逆轉」、「厲害了！資進黨，每天轉彎」；亦有網友表示柯Ｐ「民調直直落喔！幻想文」、「太好笑了 拔管民調下降？不管了，快點提，不要吃柯文哲豆腐」；更有網友要民進黨「趕快提名」、「要戰就戰」！

(中時電子報)