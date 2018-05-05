全世界最忙航線 台北-香港日均79班次奪第二

2018年05月05日 08:50 中時電子報 李靖棠

據新加坡海峽時報（The Straits Times）報導，航空情報資訊機構（OAG）調查指出，全世界最忙碌的國際航線，不是台北-香港航線，而是來往星馬之間、新加坡-吉隆坡（Kuala Lumpur）航線，每年共有3萬537班次，平均每日有多達83班次來往兩國首都。

而我們比較熟悉的台北-香港航線，則以年度28,887班次（日均79班次）、名列第2位；而跨越麻六甲海峽（Strait of Malacca）的新加坡－雅加達（Jakarta）航線，則有23,704次航班，成為全球第3忙碌的航線。光從前三名，就可看出新加坡樟宜機場的忙碌程度，據了解，剛剛啟用第四航廈的樟宜機場（Changi Airport），平均每90秒就有航班起降、且去年全年度進出旅客高達6,000多萬人次！

新加坡樟宜機場的歡迎招牌。（達志影像/Shutterstock）

不過，航空情報資訊機構表示，雖然樟宜擁有許多忙碌航線，但目前亞洲最忙碌的機場仍是香港。報告指出，隨著競爭愈來愈激烈，如今的乘客在乎的，不僅只有機票價格，包含舒適度、航班準點度和安全，都讓各家航空的壓力愈來愈大。

據統計報告顯示，全球最忙碌的航線是新加坡-吉隆坡。圖為新加坡航空的客機。（達志影像/Shutterstock）

全球十大忙碌航線：

一、新加坡- 吉隆坡 （30,537）

二、台北- 香港 （28,887）

三、新加坡- 雅加達 （27,304）

四、香港- 上海浦東 （21,888）

五、雅加達- 吉隆坡 （19,849）

六、韓國仁川- 大阪關西 （17,488）

七、香港- 韓國仁川 （17,075）

八、紐約拉瓜蒂亞- 多倫多 （16,956）

九、杜拜- 科威特 （15,332）

十、香港- 新加坡 （15,029）

(中時電子報)