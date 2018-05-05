不是台北市民不要嘴 網友讚柯文哲這8項政績超有感

2018年05月05日 08:46 中時電子報 陳怡文

有媒體公布台北市長最新民調，柯文哲依然領先藍綠，其中爭取民進黨提名參選人、綠委姚文智支持度僅4%，PTT的W網友提到媽媽因北門煥然一新，覺得柯文哲比馬英九、郝龍斌8年有感，但有網友質疑「只因北門有感？」，事後網友反擊「北門周遭交通變順暢是鐵錚錚的事實，無感才奇怪」，網友也細數下列這幾項「電塔、月票、還錢、世大運、台北車站公車道、忠孝橋、北門、內科公園」讓人覺得柯P有在做事。

W網友發文表示，媽媽是淺藍，，上次投連勝文，但因北門煥然一新，覺得柯比馬英九、郝龍斌8年有感。另外，姑姑深藍上次投連勝文，但柯文哲還很多錢，現在老人活動也不錯，再加上民進黨打柯不手軟，覺得柯與她最討厭的DPP劃出界限，所以這次不投丁守中，要投柯文哲。爸爸是中深綠，不投姚文智要投柯文哲，因為姚文智不會上，然後他討厭國民黨。

這番言論引來許多人認為「只因北門有感？」質疑柯根本沒做什麼事。但網友提出「電塔、月票、還錢、世大運、台北車站公車道、忠孝橋、北門、內科公園」等政績。

1.內湖區麗山國小佇立超大根電塔30年，多年來引發居民擔心、師生不安，柯文哲拍板移除電塔，終於在2017年11月拆除。

2.雙北市政府合作推出大眾運輸1280元「吃到飽」月票，民眾可在30日內無限次搭乘捷運、公車，還可享Youbike前半小時免費的優惠。網友評論屌打高雄1600元月票。

3.比郝龍斌快4倍！柯文哲還錢台北市債務史上最高，上任三年多以還款4百多億元。

4.世大運前被瘋狂看衰，結果逆轉勝，圓滿落幕大成功。

5.台北車站前公車道拆除，交通順暢。

6.由於鐵路地下化，高架道路功能降低，反而妨礙都市景觀，拆除忠孝橋。

7.北門重見天日，成為新的熱門景點之一。

8.內湖新落成的「大港墘公園」與一般傳統罐頭公園不同，除了提升內湖生活和環境品質，也會成為內科上班族休閒的好去處。

網友直言「柯也許沒什麼大建設，但做很多細節改善的東西，就很有感了」、「政治是落實在人民生活中阿」、「一堆南部人在那市政無感，看了就覺得很有趣XD」、「說只因為北門就很有感的在那恥笑的，大概住外縣市或生活圈根本不在那吧，根本煥然一新。」、「什麼年代了還有人認為通車剪綵就是政績啊」。

(中時電子報)