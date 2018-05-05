NBA》留在馬刺降低身價？里歐納德家人不滿

馬刺隊里歐納德。(美聯社)

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中時電子報

馬刺隊里歐納德(Kawhi Leonard)雖然沉默寡言，這次的風暴還是差點一發不可收拾。根據美媒《Business Insider》報導，可能不是里歐納德，而是里歐納德的家人對馬刺有意見。

報導中提到，馬刺的主場城市聖安東尼是個小地方，里歐納德的家人認為聖安東尼，甚至整個德州的市場都太小了，這讓他失去了很多增加代言收入的機會。加上他為人比較木訥，不如那些個性鮮明的球星受歡迎。

里歐納德自己可能也忍不住了，他之前與喬丹鞋簽下的代言合約，每年大約50萬美元，還不到韋斯布魯克(Russell Westbrook)的十分之一。後來喬丹打算加碼到平均500萬美元，但被里歐納德的經紀人拒絕，因為他不想再當好好先生，他值得更高的價碼。

報導也指出，里歐納德本人對馬刺球團似乎沒有不滿，所以這兩件事可以分開來看。里歐納德並不反感馬刺，但馬刺確實也是小市場球隊，肯定降低了他的身價。因此湖人隊(洛杉磯)與東岸的大城市球隊亦蠢蠢欲動。

不過當今聯盟流行個人崇拜，大城市需要招搖過市的大球星來吸引球迷，布萊恩(Kobe Bryant)可能是個具有爭議的人，但他無疑是湖人20年來最重要的球星。從這點來看里歐納德的個性反而比較適合小市場球隊。

(中時電子報)

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