梅根大婚 400萬婚紗曝光 喬治、夏綠蒂當花童

2018年05月05日 09:14 中時電子報 楊幼蘭

美國女星梅根瑪可兒（Meghan Markle）5月19日即將嫁入英國王室，成為哈利王子的另一半。而最引人關注的，就是她當天會穿什麼婚紗，如今謎底已揭曉。

據《每日郵報》（DailyMail）4日報導，她將穿著價值10萬英鎊（約400萬台幣），由英國高級訂製時尚品牌勞夫羅素（Ralph & Russo）手縫的婚紗亮相，而埋單的則是哈利王子與王室家人。

消息人士透露，這滿墜珠飾的閃亮婚紗耗費了數以百計小時手工縫製，36歲的梅根結婚當天，將穿著它在600名貴客面前，和33歲的哈利王子共結連理，而她當天會先後穿兩套禮服。

除了婚紗外，誰會參加她的婚禮也同樣令人矚目。肯辛頓宮（Kensington Palace）已宣佈，喬治王子和夏綠蒂公主會當她的花童。而劍橋公爵威廉王子會當哈利王子的伴郎，雖然才生完孩子的劍橋公爵夫人凱特也會出席，但不會帶著新生的小王子路易亮相。

比較特別的，就是在這場婚禮中不會有伴娘，但會有許多可愛的小花童。

此外，哈利與梅根婚後將暫時不會度蜜月，而會等到夏天再享受兩人的甜蜜時光。

而結婚儀式前，梅根的父母將會和女王，王儲查爾斯，還有卡蜜拉會面。結婚當天梅根將與母親同車抵達禮拜堂，而她的父親則會在婚禮中伴她走上紅毯，並親手將她交給哈利王子。

同時哈利王子將在婚禮中將向亡母戴安娜致敬，而戴安娜王妃的3名手足也都將出席。

(中時電子報)