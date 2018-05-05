「1分鐘爬不完四層樓」嗎？你恐患了和孫越生前一樣的病

2018年05月05日 09:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

你「1分鐘爬不完四層樓」嗎？趕快檢測一下？你是否也是和「孫叔叔」一樣患了此病？5月1日晚上，台灣知名公益藝人-孫越離世，享壽87歲。今年3月，孫叔叔因膽結石導致發炎和肺部感染送醫，中間病情一度好轉，然而最終還是因敗血性休克合併呼吸衰竭辭世。

事實上，孫叔叔生前一直深受肺阻塞疾病所擾，長達11年，自罹病開始即積極投入公益，推廣肺阻塞認知與戒菸，然而據統計全台仍有約40萬肺阻塞患者未就醫，主要與肺阻塞早期症狀不明顯且篩檢方式複雜有關。

為提升國內民眾對肺阻塞的認知，提高早期篩檢率，台灣胸腔暨重症加護醫學會特別首創了一套「1分鐘登階肺阻塞風險評估量表」，如1分鐘低於80階(4層樓)就有肺阻塞風險)，融合臨床診間6分鐘步行檢測(6MWD)與爬樓梯測試(SCT)，並以民眾日常生活中唾手可得的場域(階梯、山)。

盼能落實風險評估生活化，讓民眾隨時隨地都能邊爬邊做進行自我健康的檢視。

希望從而落實肺阻塞風險評估生活化，讓民眾隨時隨地都能邊爬邊做進行自我健康的檢視，早期發現、早期治療降低肺阻塞死亡率。

●肺阻塞疾病介紹：

肺阻塞，是慢性發炎所造成的呼吸道阻塞疾病，致病因子包括長期吸菸、空氣污染、職場危害暴露、感染、遺傳及老化等，其中又以「抽菸、PM2.5空汙」為最大致病危險因子。導致肺阻塞急性惡化的原因除了空污及抽菸之外，季節交替、早晚氣溫溫差大，也是肺阻塞急性惡化的高峰期。主因為肺阻塞患者本身氣管纖毛排廢能力都已變差，更容易感染病毒或續發性細菌誘發急性發作。

●國內肺阻塞現況:

據統計，台灣40歲以上成人，平均每10人就有1人罹患肺阻塞 ，患中重度肺阻塞患者占5.4%(約64萬)，而實際接受治療者不達4成，還有40萬人並未接受治療，顯示國人對於肺阻塞的認知不足。肺阻塞若未即時依循病況採取治療，反覆發作恐急性惡化，增加死亡風險。

● 「1分鐘登階數肺阻塞風險評估量表」，助早期發現、早期治療，遠離急性惡化：

根據1994-2008年台灣的長期世代追蹤調查顯示，罹患肺阻塞會減少6~10年的平均餘命，但卻超過7成以上患者不清楚疾病的嚴重性、甚至有部分民眾根本沒聽過肺阻塞。

●國際肺阻塞治療準則：

想要緩解或預防肺阻塞的危害，戒菸或遠離汙染源都是很好的選擇，但是肺阻塞肺部功能受損不可逆，治療更是維持肺功能的不二法門。現行肺阻塞治療會依據患者的嚴重程度，施予「階梯式」的治療準則。輕度肺阻塞患者以單方支氣管擴張劑為主，中重度肺阻塞患者則以複方支氣管擴張劑治療。如反覆急性發作，則建議加上第三項藥物-吸入性類固醇，改善慢性發炎問題。

(中時電子報)