白宮：美代表團與陸「坦誠」對話 待川普決定下步驟

2018年05月05日 10:08 中時 江靜玲

白宮今天發布聲明表示，美國川普政府經貿代表團與中國大陸雙方就平衡美陸經貿關係、保障智慧財產權、中國大陸強迫技術轉移政策等議題，進行了坦率對話。美國代表團返回華府向川普總統報告後，將由川普做下一步決定。

美國財政部長穆努欽等人組成的高層經貿代表團3日至4日訪問中國大陸，川普在談判行程結束後於4日率先向媒體預告將公布一些「了不得」的貿易協議，，美方會採取一些行動，但未公布細節。

川普重申，他非常尊重中國大陸國家主席習近平，但他必須讓美陸貿易變得公平，並強調美國會如此做。

白宮隨後發表聲明指出，美國代表團這次是應中國大陸國務院副總理劉鶴邀請前往訪問，雙方在平衡雙邊經貿關係、改善中國大陸智慧財產權，以及不公平的強制技術轉移上，和中方有坦誠討論。美方代表團並強調公平貿易會讓中國大陸和美國，以及全球經濟成長更快。

聲明並表示，美國代表團的規模與層級，說明川普政府重視為美國企業與勞工確保公平貿易與投資條件，川普政府也有共識，需要關注並改變美陸貿易與投資關係。

白宮稱，美國代表團返回華府後將向川普總統進行匯報，並待川普決定下一步驟。

美國貿易代表署（USTR）已公布對中國大陸的301制裁清單，打算對逾1300項中國產品課徵25%懲罰關稅，並訂於5月15日就制裁清單召開公聽會。

(中時 )