加強防禦俄國 美海軍恢復大西洋第二艦隊編制

2018年05月05日 09:38 中時電子報 李靖棠

據美國海軍協會（USNI）報導，為防衛日益增加的俄羅斯威脅，美國海軍決議擴大艦隊編制，任務指揮部主管、海軍上將理查森（Adm. John Richardson）今宣布，將恢復過往「第二艦隊」（U.S. 2nd Fleet）的編制，未來將負責巡弋大西洋（Atlantic Ocean）東部與北部海岸，並和北約（NATO）聯手、強化盟邦和美國海上防衛。

第二艦隊預計在7月1日恢復，雖尚未宣布可能編入的艦艇，但美媒推測，巡弋區域多在大西洋的杜魯門號核動力航空母艦（USS Harry S. Truman）戰鬥群，很可能轉入第二艦隊行列。

柏克級的法拉格特號驅逐艦轉駐大西洋，未來很可能編入第二艦隊。（圖/美國海軍）

美國海軍在全球海域佈署多個艦隊大編制，其中第二艦隊起始於1950年、但在2011年被裁撤，全盛時期麾下擁有126艘各式軍艦、4,500架戰機和9萬多名官兵，負責從北極至加勒比海的大西洋海域。由於靠近北約盟友，第二艦隊過去一直和歐洲多國有諸多聯合訓練和演習的任務，更曾是1962年，甘迺迪總統（John F. Kennedy）在古巴飛彈危機（Cuban Missile Crisis）中，用來封鎖和威嚇古巴的「利刃」。

美國國防部表示，俄羅斯近年來不斷地以潛艇、軍機和軍艦巡弋大西洋，給英、法等盟邦與美國東北部帶來潛在的威脅。未來恢復第二艦隊後，將在諾福克（Norfolk）軍港、成立北約聯合指揮部，共同進行情資分享、訓練和演習等任務。

(中時電子報)