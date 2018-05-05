痴漢長這樣 女網友暴動：「我可以！ 」 引爆論戰

日本男星青木玄德上月在街頭性騷擾女子遭逮捕，「高顏值痴漢」引爆台灣女網友熱烈討論。(翻攝微博/掌上日本)

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中時電子報
/綜合報導

痴漢是女性天敵，但網友在臉書社團張貼一張日本性騷擾犯照片，反而激起女網友惻隱之心？原來是這這名「痴漢」顏值太高，白皙的皮膚、略為凌亂的黑髮、深邃的五官，加上電死人不償命的迷濛眼神，網友直呼「靠X長這樣子，被他抱到幹嘛報警啊！」，引發正反面論戰。

一名女網友在《爆廢公社》分享一則日本新聞截圖，新聞內容為一名30歲男子，在路邊隨便摟抱女性，遭送法辦。雖說男人對女性伸出鹹豬手不可原諒，但痴漢「長太帥」讓原PO暈船，大喊「這樣子，被他抱到幹嘛報警啊！」還徵求其他網友意見「只有我覺得被他襲胸可以嗎？」

PO文一出，果然釣出眾多女網友熱烈回應，紛紛留言示愛「人帥真好」、「顏值的高度代表對犯罪的容忍度」、「有種把我抱回去啊」、「放開其他女人，有本事衝我來」、「我不入地獄，誰入地獄！」、「人帥真的太好，應該是抱緊處理即可」。

但也有人嗤之以鼻，嚴厲指責性騷行為不可饒恕，「好可怕的心態 ，還一堆，嘖嘖」、「看來物化女性的，一直都是女性自己」、「對一些女性來說顏值決定原諒的價值」、「講個笑話，身體自主權」

事實上，網友貼出的照片主角，為上月遭到逮捕的日本特攝片男星「青木玄德」，青木上月4日在東京世田谷區喝得爛醉，突然從後方熊抱女子，雙手不斷撫摸女子胸部，警方根據附近監視器將他逮捕歸案。

(中時電子報)

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