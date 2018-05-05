火山噴發百居民撤 夏威夷遇規模6.9強震襲擊

昨日夏威夷大島上的基勞厄亞火山再次噴發。（圖/美聯社）

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中時電子報

據美國有線新聞網（CNN）報導，夏威夷大島（Big Island）上的基勞厄亞火山（Kilauea Volcano），在經過連續一週連續地震後，於昨日（5/4）噴發、大量紅色岩漿湧上街道。今日早上經美國地質調查局（USGS）測定，發生一起震央在火山南方、規模上修為6.9的強烈地震。雖不會引發海嘯襲擊，卻讓住宅區道路又新增多條裂縫。

影》夏威夷基勞厄亞火山爆發 上萬人撤離

美國地質調查所警告，任何身處下風處的民眾，都可能面臨火山灰侵襲。此外，當局說，火山噴發，可能導致空氣中二氧化硫（SO2）的濃度達致命的程度，而甲烷（CH4）爆炸，則可能導致附近森林區的大塊岩石崩落。

因為火山噴發，夏威夷大島多處道路出現龜裂和蒸氣冒出的狀態。（圖/路透社）

基拉韋厄火山是夏威夷島上最知名而活躍的火山，屬於岩漿黏著度較低的盾狀火山（shield volcano）。「基拉韋厄」在夏威夷語里的意思是「湧出」、「冒出」，形容此火山經常湧出岩漿；從1983年初起，火山活動持續不斷地進行中。不少夏威夷當地居民，視基拉韋厄火山是火山女神的駐地。據統計顯示，20世紀內，該火山就噴發了52次。

美媒報導指出，火山噴發至今尚未傳出人員傷亡，但隨著岩漿流動範圍擴大和不斷冒出滾燙的蒸氣，想必會有愈來愈居民前往各地的避難所。夏威夷民防單位表示，已緊急開放兩個避難處收留民眾，州長井上（David Ige）也指示，要求夏威夷國民兵（National Guard）提供緊急援助。

(中時電子報)

文章來源：Hawaii volcano eruption

文章來源：Hawaii earthquakes latest: Powerful 6.9 tremor hits as residents flee volcano's ‘curtain of fire’

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