火山噴發百居民撤 夏威夷遇規模6.9強震襲擊

2018年05月05日 10:10 中時電子報 李靖棠

據美國有線新聞網（CNN）報導，夏威夷大島（Big Island）上的基勞厄亞火山（Kilauea Volcano），在經過連續一週連續地震後，於昨日（5/4）噴發、大量紅色岩漿湧上街道。今日早上經美國地質調查局（USGS）測定，發生一起震央在火山南方、規模上修為6.9的強烈地震。雖不會引發海嘯襲擊，卻讓住宅區道路又新增多條裂縫。

美國地質調查所警告，任何身處下風處的民眾，都可能面臨火山灰侵襲。此外，當局說，火山噴發，可能導致空氣中二氧化硫（SO2）的濃度達致命的程度，而甲烷（CH4）爆炸，則可能導致附近森林區的大塊岩石崩落。

因為火山噴發，夏威夷大島多處道路出現龜裂和蒸氣冒出的狀態。（圖/路透社）

M 6.9 - 16km SW of Leilani Estates, Hawaii, 2018-05-04 22:32:55 UTC, 5.0 km depth. https://t.co/g2hWHdnPex This is in almost exactly the same location at the deadly 1975 M 7.1 earthquake. pic.twitter.com/ImkbbL1ruq — USGS_Seismic (@usgs_seismic) 2018年5月4日

基拉韋厄火山是夏威夷島上最知名而活躍的火山，屬於岩漿黏著度較低的盾狀火山（shield volcano）。「基拉韋厄」在夏威夷語里的意思是「湧出」、「冒出」，形容此火山經常湧出岩漿；從1983年初起，火山活動持續不斷地進行中。不少夏威夷當地居民，視基拉韋厄火山是火山女神的駐地。據統計顯示，20世紀內，該火山就噴發了52次。

After a #volcaniceruption listen to local health officials regarding how to stay safe and if you need to evacuate. Don’t go outside unless necessary for evacuation. @Hawaii_EMA https://t.co/FMMk7MaSc1 pic.twitter.com/LMHMuwJ7Ds — CDC Environment (@CDCEnvironment) 2018年5月4日

美媒報導指出，火山噴發至今尚未傳出人員傷亡，但隨著岩漿流動範圍擴大和不斷冒出滾燙的蒸氣，想必會有愈來愈居民前往各地的避難所。夏威夷民防單位表示，已緊急開放兩個避難處收留民眾，州長井上（David Ige）也指示，要求夏威夷國民兵（National Guard）提供緊急援助。

(中時電子報)