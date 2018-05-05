日本世錦賽銅牌名將受邀來台參加奧林匹克路跑

2018年05月05日 10:11 中時電子報 黃邱倫

由中華奧會與宜蘭縣政府共同主辦的國際奧林匹克路跑賽今日清晨在宜蘭運動公園熱鬧開跑，主辦單位特別邀請曾在2003年世界錦標賽奪得銅牌的日本名將千葉真子來台領跑3公里親子組比賽，千葉真子表示，希望能將日本馬拉松特有文化引進台灣，讓路跑這項運動在台灣更加蓬勃發展。

千葉真子5日在奧林匹克路跑活動領跑3公里親子組。(中華奧會提供)

現年42歲的千葉真子，成名很早的她，原本專攻5000公尺與10000公尺，1996年亞特蘭大奧運雖然沒能得牌，但在1997年世錦賽以21歲之齡拿下銅牌，可惜2000雪梨奧運選拔賽的時候受了傷，無奈退出後沉寂了好一段時間，直到2001年碰到貴人小良義雄，在他的細心指導下千葉真子不但復出，而且在馬拉松領域發光發熱，不但連續4年奪得長野馬拉松冠軍，更在2003年世錦賽摘銅，成為日本第一人。

如今已有二子的千葉真子，隨然早已退役，但平時還是保持跑步習慣，仍維持著嬌美體態。千葉真子表示，目前日本舉辦的馬拉松經常看到台灣民眾參加，可見得路跑的風氣在台灣很盛行，但民眾的熱情似乎不足，希望能將日本獨有的馬拉松文化引進台灣(當地民眾全體動員在賽道兩旁幫選手加油，促進當地經濟以及觀光)。

千葉真子說，「馬拉松選手通常是最辛苦的，跑完一場42.195公里比賽的背後需要很多人的鼓勵與支持，感謝這些陪伴在我身旁的親友和教練。」

曾在1998年長野冬奧擔任聖火傳遞火炬手的千葉真子，對於2020東京奧運有什麼期待時表示，奧運會是全世界頂尖運動員的夢想，希望屆時能再次擔任火炬手，將這份榮耀傳承下去。

(中時電子報)