NBA》一眉哥好凶！鵜鶘狂電勇士19分摘首勝

柯瑞持球突破上籃，卻遭鵜鶘哈勒戴拉手犯規。(美聯社)

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中時電子報
安東尼戴維斯(左)5日貢獻33分、18籃板的恐怖雙十。(美聯社)

全力想要拿下西區準決賽首勝的鵜鶘，5日在主場靠著「一眉哥」安東尼戴維斯貢獻33分、18籃板、3助攻與4抄截，最後以119比100狂電衛冕軍勇士，卻仍處於1勝2敗落後，雙方第4戰將於7日續在鵜鶘主場進行。

鵜鶘上半場三分火力全開，包含米洛提奇、索羅門希爾、哈勒戴等人都有建樹，一度擴大領先到15分，也讓勇士上半場陷入苦追窘境，上半場結束，鵜鶘取得62比56領先，上半場三分球投16中10，命中率來到誇張的6成25。

來到勇士本季最擅長打的第3節，情勢卻繼續倒向鵜鶘那邊，勇士除了三分火力熄火，更頻頻出現失誤，竟讓鵜鶘一口氣擴大領先到25分，打完前3節，鵜鶘仍以92比75領先，勇士第3節僅拿19分，卻讓鵜鶘單節進帳30分。

儘管末節差距維持在20分上下，兩隊仍把主力留在場上拚戰，都沒打算輕易放掉這場比賽，直到最後4分59秒，鵜鶘再次領先到25分，勇士才把主力換下，隆多卻在此時被吹技術犯規，因為他竟故意挑釁卓雷蒙格林。

鵜鶘能在主場痛宰勇士的關鍵人物，除了安東尼戴維斯，就是主控隆多，他雖只拿4分，卻傳出創下個人與鵜鶘隊史季後賽新高的21助攻，哈勒戴21分，上季還在勇士效力的克拉克，也替補貢獻18分，米洛提奇16分、13籃板。

勇士則以克雷湯普生26分最高，杜蘭特22分，重返勇士先發陣容的柯瑞，雖有19分進帳，全場投19中6的手感卻不理想，卓雷蒙格林11分、12籃板及9助攻，勇士全場命中率僅3成80，反觀鵜鶘高達5成，自然難逃慘敗命運。

(中時電子報)

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