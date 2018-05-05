進口關稅未豁免 駐美官員：美方要了解 我鋼鋁業「含中成分」

2018年05月05日 10:49 中時 江靜玲

美國川普政府祭出「232」條款徵收進口鋼鋁關稅，台灣未獲豁免。駐美代表處經濟組長陳正祺4 日表示，美國認為，鋼鋁產能過剩的源頭在中國大陸，並要台灣了解台鋼鋁產業的「含中成分」，台灣政府與業界正密切聯繫，以期釐清此一問題。

川普政府3月宣布對口鋼鐵和鋁材料分別徵收25%和10%關稅，並發布暫時獲得豁免國家名單，台灣未在豁免之列；4月底川普政府再公告加拿大、墨西哥、歐盟成員國延長暫時豁免期限至6月，南韓獲得豁免，台灣仍未入列。

駐美代表處經濟組長陳正祺4 日在雙橡園媒體茶敘會後受訪表示，台灣與美方持續保持對話，努力爭取鋼鋁豁免權。

陳正祺說，美方認為全世界鋼鋁貿易問題在於產能過剩，產能過剩的源頭則在於中國大陸，美方希望世界各國能共同合作討論、解決鋼鋁產能過剩問題，「所以也有請我們去了解，我們的鋼鐵產業使用的中國大陸進口的鋼鐵，所謂的『含中成分』，若再賣到美國來會不會對他的(美國)產業造成衝擊」。

對於美方以301條款擬對中國大陸輸美產品加徵關稅，對台灣產業的衝擊，陳正祺表示，初步評估視情況還算可以忍受。

對美國高層代表團訪問北京談判，陳正祺說，台灣政府各部會都非常密切關注是否會對台灣產業造成衝擊與影響。我方初步了解是這次談判應無結果，談判可能還需要持續一段時間。

(中時 )