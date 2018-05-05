北市社大20年 學習人次超過130萬

2018年05月05日 10:42 中時 張潼

台北市20年前設立全台第一所社區大學，2003年更完成一區一社大目標，歷年參與的學習人次超過130萬。台北市長柯文哲（前排中）今早參加20周年慶祝嘉年華。（張潼攝）

台北市20年前設立全台第一所社區大學，2003年更完成一區一社大目標，歷年參與的學習人次超過130萬。台北市長柯文哲今早參加20周年慶祝嘉年華，不但有12校輪番上場表演，還有5大主題展區，展現社區大學協助推動市政的成果，包括田園城市、樂齡學習等。

嘉年華共分5大主題區，包括「樂齡學習銀向幸福」、「永續低碳田園城市」、「儲備老闆地方創生」、「關懷行動愛的暖心」、「參與式民主推動」等，都是與台北市市政相關的教學成果。

除今早在市府廣場前的嘉年華會，各行政區近期也舉辦地方走讀活動，例如「四獸山黑金傳奇」、「尋找河神-萬盛溪巡禮」、「來去總統府作客」等，帶領參加民眾認識居住的地方。北市教育局也表示，為持續鼓勵社區大學以在地文史資料為基礎，發展「地方學」課程、再現地方價值。

柯文哲過去談到社區大學時多次表示，文山區在1998年成立台灣第一所社區大學，20年來證明它對台灣社會的幫助，例如公民社會的建構、地方自治的傳承、關懷社會公益、注重環保議題等，並與政府部門合作，以台北市來說，如田園城市、參與式預算、老闆學校等政策，都有社大的幫助。

(中時 )