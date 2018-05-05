幽門桿菌增胃癌風險5倍 北榮、台大合作找出解方

2018年05月05日 10:45 中時 倪浩倫

我國有數百萬人感染幽門螺旋桿菌，除了有25％患者會因此胃部潰瘍，未來罹患「胃癌」風險更是健康人的5倍，因現第一線藥物漸漸產生抗藥性，療效已低於8成，令人擔憂。北榮和台大合作研究發現，發現有兩款藥物可當第二線藥物，抗藥性低、療效也超過9成，可做為我國或全球的治療準則。

我國過去因衛生環境不佳，現60~70歲以上族群，約有一半感染幽門螺旋桿菌，年輕族群也約有2成遭感染，推估全台感染者超過400萬人。北榮內科部教授羅景全說，感染者可能終生都無症狀，但研究發現，有1/4的感染者，會因此出現胃部潰瘍，且未來罹患「胃癌」的風險，更是健康人的5倍。

北榮、台大今舉行兩院合作研究成果發表會，會中也就「消滅幽門螺旋桿菌二線藥物」進行成果發表；身為研究計畫主持人的羅景全說，我國無論是罹患胃癌，還是感染幽門螺旋桿菌者，都高居亞洲前段班，也讓如何治療幽門螺旋桿菌，成為很重要的課題。

現在治療幽門螺旋桿菌的第一線藥物為「三合一療法」，但因抗藥性漸增，根除桿菌的療效已不到8成，為此，日前經國際專家討論，建議含「可樂必妥」的序列療法，和含「鉍劑」的四合一療法，可做為第二線治療。

羅景全說，為了證實上述兩種治療「適合我國國人」，北榮和台大開始合作進行本土性的研究，經過近2年的追蹤，就上述兩種療法，分別收治200多名個案，結果發現，兩種療法的療效都超過9成，抗藥性也低，該研究成果可作為我國或全球的治療準則，讓一線治療失敗的患者，不再需要擔心受怕。

(中時 )