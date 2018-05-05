幽門桿菌增胃癌風險5倍 北榮、台大合作找出解方

北榮、台大今舉行兩院合作研究成果發表會。（倪浩倫攝）

友善列印
中時

我國有數百萬人感染幽門螺旋桿菌，除了有25％患者會因此胃部潰瘍，未來罹患「胃癌」風險更是健康人的5倍，因現第一線藥物漸漸產生抗藥性，療效已低於8成，令人擔憂。北榮和台大合作研究發現，發現有兩款藥物可當第二線藥物，抗藥性低、療效也超過9成，可做為我國或全球的治療準則。

我國過去因衛生環境不佳，現60~70歲以上族群，約有一半感染幽門螺旋桿菌，年輕族群也約有2成遭感染，推估全台感染者超過400萬人。北榮內科部教授羅景全說，感染者可能終生都無症狀，但研究發現，有1/4的感染者，會因此出現胃部潰瘍，且未來罹患「胃癌」的風險，更是健康人的5倍。

北榮、台大今舉行兩院合作研究成果發表會，會中也就「消滅幽門螺旋桿菌二線藥物」進行成果發表；身為研究計畫主持人的羅景全說，我國無論是罹患胃癌，還是感染幽門螺旋桿菌者，都高居亞洲前段班，也讓如何治療幽門螺旋桿菌，成為很重要的課題。

現在治療幽門螺旋桿菌的第一線藥物為「三合一療法」，但因抗藥性漸增，根除桿菌的療效已不到8成，為此，日前經國際專家討論，建議含「可樂必妥」的序列療法，和含「鉍劑」的四合一療法，可做為第二線治療。

羅景全說，為了證實上述兩種治療「適合我國國人」，北榮和台大開始合作進行本土性的研究，經過近2年的追蹤，就上述兩種療法，分別收治200多名個案，結果發現，兩種療法的療效都超過9成，抗藥性也低，該研究成果可作為我國或全球的治療準則，讓一線治療失敗的患者，不再需要擔心受怕。

(中時 )

「1分鐘爬不完四層樓」嗎？你恐…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。