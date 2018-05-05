拔管躺槍! 教授兼獨董至少數百人 清查恐血流成河

圖為國民黨立法院黨團日前召開「拔管莫須有！ 蔡政府在意的是「獨董」還是「獨台」」記者會，要求政治退出校園。（資料照片 王英豪攝）

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中時電子報
/綜合報導

拔管愈燒愈大，全台兼任獨董的教授們躺著中槍！金管會主委顧立雄日前表示，將清查教授兼任獨董一事，拔管引起的獨董爭議，殃及全台廣大教授群。教育部最新統計顯示，光是上市公司就有近百位國立大學教授兼任獨董，若再加上上櫃、興櫃公司，人數規模逾數百人。企業人士表示，金管會清查下去，將會血流成河，屍橫遍野。

獨董制度引進台灣已15年、實務運作10年，而教授是獨董主要來源之一。聯合報報導，教育部資料顯示，目前光是上市公司就有近百位國立大學教授兼任獨董，若再加上上櫃公司已逾數百人。而台大有88位教授名列其中，包括知名學者與前政務官。

金管會全面清查1600多家上市櫃公司，有無找教授兼任獨董，教育部也要查明沒被核准就兼職的大學教授。國民黨立委陳學聖表示，如果金管會、教育部都要查，就請依照清查管中閔的標準，逐一比對教授何時向校方申請、校方何時核准、何時就任獨董、有無空窗期就參與董事會。

對於金管會要出手清查，科技業反嗆，獨董資訊都是公開揭露，如果主管機關認為不宜，乾脆禁止學者擔任獨董。

網友也批此舉搞得全國雞飛狗跳，有本事的國立大學教授看到政治如此瞎搞，「他會相信自己能在這種環境下好好教書，而不必怕哪一天政府會從哪裏找理由來對付異己嗎？」

(中時電子報)

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