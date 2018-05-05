近期發言激怒民進黨致合作生變？柯P：該講還是要講

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外傳民進黨高層已經決定年底選舉不禮讓柯文哲，避免黨內分裂甚至造成其他縣市選票流失。媒體今詢問柯，是否近期「拔管是哪個白癡決定的」等言論，又惹怒民進黨？柯文哲坦言，他知道在談合作期間「應該要怎樣怎樣」，但「怎麼做比較對，該講還是講。」

柯文哲今又被問到與民進黨合作的議題，難掩無奈。他說，每天聽到的（狀況）都不一樣，還是把該做的事做好就好了；不禮讓對他的選情會不會有影響？柯也說，他不曉得，但自己心情不受影響，這可能是亞斯伯格症的天賦。

柯文哲說，先前和洪耀福等人見面，只是交換一下意見，對方有對方的考量，他就跟對方說「我都尊重你們」；此外，也無所謂什麼交換條件，因為都還沒開始談，要交換什麼條件？

媒體又問，北市綠營議員收到通知，5月11日要去選對會「表述意見」，高嘉瑜就在臉書上透露，一旦禮讓，恐流失淺綠選票？柯文哲嘆氣說，沒有其他題目可以問了嗎？這也是國家的問題，除了選舉之外沒其他事可以做了。

不過，最後柯文哲也坦言，他知道在所謂談合作期間，應該要怎樣怎樣，但他覺得怎麼做比較多，該講還是講，這可能是外科醫師的務實性格。例如拔管，管若去當校長會有爭議，但不上去當，併發症更高。

媒體再追問，還認為自己是墨綠、民進黨是盟友嗎？柯文哲未正面回答，僅說從盟友到絕對敵人，中間還是有光譜，所以要儘量爭取善意；至於自己的「顏色」，「我後來發現，比藍綠更重要是黑白，比統獨更重要是是非」。

(中時 )

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