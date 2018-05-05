印尼亞運》籌委會宣布學生放假 警車開道送選手

2018年05月05日 11:03 中時電子報 黃邱倫

2018年印尼雅加達亞運即將倒數100天，然而各項場館設施與交通壅塞等問題都是急需解決的地方。印尼奧會執行委員納維爾今天在出席中華奧會舉辦的奧林匹克親子路跑活動時表示，屆時雅加達城市的所有學生都放假，而且還將由警車負責開道接送選手前往各場館比賽，屆時來解決交通問題。

印尼將舉辦有史以來第一次雙城亞運會(雅加達與巨港)，由於是臨時接辦，所以很多硬體設施至今都還在趕工，印尼籌委會先前打包票絕對沒問題，但隨處壅塞的交通卻成為最難以解決的難題。

納維爾說，經過研議討論後最終決定到時候讓雅加達的所有學生放假，上街人數將減少許多，加上警車開道，有信心在40分鐘內把選手從選手村送到各比賽場館。

奧林匹克親子路跑增加家長與小朋友之間的感情。(中華奧會提供)

亞洲奧林匹克理事會(OCA)媒體經理周健表示，2006年卡達亞運會的時候OCA就開始透過舉辦親子路跑來進行宣傳，但過去都是與奧林匹克路跑活動混合舉辦，這次在台灣是首度分開辦理，讓家長帶著小朋友在沒有競技壓力下輕鬆跑步，讓親子間的感情更加融洽，而這也是OCA最想要實現的目標。

周健說，印尼亞運確實面臨嚴苛考驗，尤其是兩城市之間的距離相當遠，因此建議台灣媒體屆時最好是雅加達和巨港各有一組(文字與攝影)人員前往採訪，才不會因為距離問題爾漏掉精彩畫面。

(中時電子報)