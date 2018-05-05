觀光局作莊送好康 住星級旅館可抽機票

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即日起至5月底，民眾入住全台星級旅館，就有機會抽中日本機票及星級旅館住宿券！為讓全台近500間的星級旅館能獲得更多的品牌認同與好感度，進而提升住房率，交通部觀光局於5月推出「星星知我心，感動你的心」活動，消費者可於全台百家星級旅館參加此活動。

觀光局自2009年推動星級旅館評鑑制度以來，積極推廣星級旅館品牌認同感，為了精準地與國際市場接軌，參考美國AAA評鑑制度，以國際共通的評量為標準。然而在行銷推廣過程中，更特別強調業者能展現品牌特色，提升整體服務價值，打破星級的藩籬，只要用心就是好旅館。觀光局每年持續宣傳星級旅館優質住宿服務，今年於海內外規劃各種行銷推廣活動，來打造臺灣旅館業的優質品牌及提高星級旅館的能見度。

觀光局今年第一波的星級旅館品牌推廣活動於5月份起開始，凡入住全台百家精選星級旅館，除可享優質住宿優惠外，至「星級旅館」臉書粉絲專頁上傳「手比愛心」照片並留下對家人朋友表達愛意的一句話，就可有機會得到華航東京來回機票，以及百張星級旅館住宿券的抽獎。

觀光局表示，今年年度星級旅館首波活動就引起全台百家以上的星級旅館共襄盛舉，除了業者踴躍提供免費住宿券回饋給消費者外，更要一起為台灣的觀光共同行銷「星級旅館」的品牌標章，讓「星級旅館」成為民眾住宿的第一首選。

觀光局也已宣布 「大讚跟我去旅行，大賺旅遊金」活動，6月18日前依照活動規範上傳旅遊紀錄到活動網頁，就可參加抽獎，最高可以獲得3萬元旅遊金等獎品!所有觀看過投稿者影片及按讚的網友也都可以參加國內離島機票抽獎，請至交通部觀光局隨時關注活動流程。

(工商 )

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