吳朱侯周首公開同台 宣告將成立助選團助年底大贏

2018年05月05日 11:37 中時 葉德正

國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫與新北市長參選人侯友宜5日前往周錫瑋新北政策中心拜會，也是四人首次公開同台，黨主席吳敦義表示，將成立助選團隊，除了要團結協助侯友宜守住新北，也要在年底大贏；朱與周是否會擔任侯友宜競選總部主任，兩人都表示位置不重要，最重要是怎麼幫助他們勝選。

5日4人首次同台，身為主人的周錫瑋先到場與參與民眾握手致意，接著吳敦義、朱立倫與侯友宜一起搭電梯上樓進入會場，四人互動熱絡，營造團結形象，朱立倫更走入人群一一握手。

吳敦義致詞時，感謝周錫瑋在初選前展現最佳風度，初選後也決心全心全意支持侯友宜，是中華民國民主的典範與標竿，新北市將正式跨出競選總部組成第一步，也將成立助選團隊，大家同心同力支持侯友宜，確保住中國國民黨與新北市第一大直轄市。

侯友宜則說，在他第一次初選過程，感謝周縣長給他很多意見與市政願景，初選結束後更是第一時間展現大團結風度「沒有周縣長，不會有侯友宜」。

侯友宜也說，當然初選過程中要感謝主席，主席保持民主公平公正，以中央立場監督輔助地方選舉，讓地方選舉過程順利，不只新北市，還有這麼多地方，勞心勞力，感謝主席有這個機制讓侯友宜有機會站在這裡。

周錫瑋則說，他是中國國民黨黨員，對於黨提名的候選人，一定拋開成見、放下自我，全力相挺，他也請朱立倫放心，三位前後任的新北市長都在這，哪怕府院黨鋪天蓋地的行政資源、哪怕民進黨再會用選舉奧步，只要「周朱侯」齊心協力，我們一定能在新北，打出漂亮一仗，幫助侯友宜順利當選，更能帶動國民黨在全台各地勝選的氣勢。

周錫瑋說，民進黨主張台獨建國、霸道欺人、濫權貪腐，這次是國民黨能夠打敗他們的一次機會，他更強調民進黨太小看國民黨，民進黨以為把新北贏回去就贏了，但是民進黨倒行逆施、喪失民心，你們搞得兩岸不穩定、台灣經濟衰退、民不聊生、讓軍公教經受辱，這是你們民進黨最大的錯誤，呼籲選民要用這次選舉把民進黨打到讓選民知道民進黨做錯了 。

周錫瑋也說，這次請來吳主席，就是不希望再有人挑撥國民黨，他更說「國民黨不只兩個太陽」，還有很多太陽，但不管怎樣，都會向中心的太陽吳主席，全力大贏選戰。

(中時 )