聲寶集團宣布16日台北球場舉辦女子公開賽

聲寶集團總裁陳盛沺宣布16日於台北球場舉辦女子公開賽。(聲寶集團提供)

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中時電子報

為推廣台灣高爾夫體育活動，展現企業社會責任，並幫助台灣選手能在世界高球舞台有更多發光發熱的機會，國內家電品牌大廠聲寶集團總裁暨董事長陳盛沺決定結合集團內聲寶公司、瑞智精密(股)公司、E-payless百利市購物中心及東源物流事業等關係企業，冠名贊助2018年台灣女子職業高爾夫協會(TLPGA)，於5月16至18日舉辦「2018年TLPGA聲寶女子高爾夫公開賽」。

陳盛沺總裁表示：「這是聲寶第一次贊助高球賽事，希望國內選手能發揮世界級身手，為台灣留下冠軍獎盃。」

此賽事將於2018年5月16日至5月18日在台北高爾夫球場舉行，預計將有逾百位國內外職業及業餘優秀女將參加，比賽採三回合54洞比桿賽相互競技，以角逐總獎金高達四百萬新台幣的各個獎項，活動免費入場，歡迎所有人至現場或於TLPGA線上直播踴躍觀賽。

聲寶集團提供國內高球選手世界級的競技舞台，讓台灣的好手能與國際選手們一同較勁，期能將冠軍獎盃留在台灣，以鼓舞國內優秀的體育選手們；另秉持著關懷社會公益的精神，15日當天職業業餘慈善配對賽選手比賽表現公益捐贈慈善機構，期盼為社會企業責任盡一份心力，也體現聲寶集團LOVE&CARE，聲寶用愛的家電表達貼心與關懷的企業初衷。

(中時電子報)

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