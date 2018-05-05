日新國小百年校慶 舞台劇重現明鄭軍隊曬鹽歷史

2018年05月05日 12:18 中時 程炳璋

台南市代理市長李孟諺（黑西裝者）與日新國小歷屆傑出校友合影。（程炳璋攝）

台南市南區日新國小5日歡度百年校慶，校方動用全校學生之力打造一齣歷史舞台劇，重現明鄭軍隊入台後，將此地作為曬鹽場的歷史，台南市代理市長李孟諺誇讚校方在南區鹽埕部落經營有成，獲頒教育部閱讀盤石獎。

台南市南區日新國小位在鹽埕區，是明鄭時期，陳永華率軍示範曬鹽的場所，指導居民以天日曬鹽法製鹽，成為台灣鹽業先驅，校園內還有座台灣第一鹽的石碑，見證百年鹽業興衰，日新國小從幼兒園到小6學生藉由歷史劇演出，重現這段史實脈絡。

走過百年的日新國小，培養出很多優秀校友，有退休外交官潘明、南化國中校長謝元入、雲林科技大學副校長方國定、立委林俊憲等人，僅管台灣少子化嚴重，日新國小的學生數與班級數也一直未減少，日前並獲得教育部頒發閱讀盤石獎。

提起日新國小，社會大眾仍會記起2012年的學童方小弟割喉案，雖然案件在放學後發生，校方仍自案發以來，每年都有模擬校園入侵案的編制小組，加強校園安全。

日新國小校長徐俊雄表示，校方近幾年參與社區藝術營造活動，分別與南區區公所合作成立鹽埕故事館、用藝術燈籠妝點天后宮廟埕，與日新社區發展協會合作繪製39幅利南街鹽埕文史磁磚馬賽克壁畫，讓學校與地方發展一起成長。

(中時 )