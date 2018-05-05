土城桐花季主活動啟動 白天賞桐夜賞螢

今年桐花祭會場入口的愛心桐花拱門吸引許多民眾拍照打卡。（陳俊雄攝）

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南瓜馬車也是民眾拍照留影熱門景點。（陳俊雄攝）
桐花祭還有許多團體獻出精采表演。（陳俊雄攝）

2018新北市客家桐花祭主場活動「藝桐愛新北」今日上午在土城區南天母廣場熱鬧開幕，由於天氣晴朗，吸引許多親子上山漫遊賞桐，新北市長朱立倫帶領貴賓一起拉開象徵領航、創新、青春等時間線啟動桐在新北動健康，邀請大家花點時間上山踏青、看表演、享活動，藝桐愛新北。

開幕表演由南強工商表演戲劇科演出定格雕像舞蹈，以停格方式展現桐花霎那與永恆之美，在市長朱立倫帶領貴賓啟動開幕儀式雪花飛舞後，花點時間行動雕像舞停格舞蹈再起，嶄新的表演方式也吸引民眾驚呼連連。

朱立倫表示，桐花祭活動已有超過20年歷史，除了觀賞在地藝文團體、街頭藝人的精彩表演，還有桐花彩繪、品嚐道地客家美食及觀察豐富的生態資源等活動，有吃又有玩，今年桐花祭主軸為「桐在新北動健康」，土城擁有便捷完整的登山賞桐步道，歡迎大家出來動動一起桐在土城漫遊趣。

今年於活動會場入口處設置「愛心桐花拱門」及南瓜馬車等裝置藝術，還有行動雕像舞的灰姑娘與王子分送桐花祈福卡，吸引民眾合影留念，現場除了有街頭藝人演出、生態導覽、登山健行及森林定向越野尋寶趴等活動讓參與民眾一同擺動健康外，還有客家菜包、麻糬、擂茶限量品嘗補充體力。

土城區公所表示，白天桐花祭可在南天母廣場欣賞表演、體驗手作DIY及桐花生態導覽解說等豐富有趣活動外，也可搭乘接駁專車暢遊手信坊與大黑松小倆口觀光工廠參觀，晚上還能感受夜賞螢的自然野趣，另也可在土城藝文館參觀正在展出的「看見土城－新北市土城桐花祭邀請展」。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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