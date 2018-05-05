《翻爆旺寵物》寵愛聯萌 毛寶貝來PK

2018年05月05日 11:46 中時電子報 綜合報導

◎螞蟻當寵物 男大生有夢想

螞蟻雖然隨處可見，但真的深入了解螞蟻習性的人並不多，宜蘭大學學生洪胤軒自小看著父親飼養甲蟲，加上本身對螞蟻的社會性行為產生了濃厚興趣，5年前還在就讀高中時一頭栽進了螞蟻世界，一根根養在試管內的螞蟻都是他的寶貝寵物，細細觀察螞蟻的行為成了他日常生活最大的樂趣。

◎喵咪愛搗蛋 溝通師來解碼

貓咪姊妹毛毛娜娜的主人阿凱與牠們生活已2年了，當初阿凱在公司倉庫發現有不尋常的貓叫聲，由於擔心野貓弄壞公司器材，阿凱便跑到倉庫想請牠們「另謀出路」，未料抓出兩隻瘦弱的小貓，兩貓露出無辜的眼神，讓阿凱一心軟，便把兩姊妹帶回家開始1人2貓的同居生活。

◎發現奶貓停看聽 貓媽媽不哭泣

每年5月至9月是貓咪繁殖旺季，新北市動保處常會接獲民眾通報，有剛出生的「奶貓」在路邊，動保處表示，貓媽媽為了有充足的奶水餵養剛出生的奶貓，需出去覓食養，如果不知道而撿走奶貓，貓媽媽回來以後往往只能著急四處尋找，先在一旁觀察貓媽媽是否回來才是上策。

◎為愛收養大白熊 盼推認養不棄養

擁有通身雪白長毛的「皮皮」是俗稱「大白熊」的庇里牛斯山犬，多年前遭飼主棄養，被收養時幾乎無法正常走路，所幸喜愛狗兒的賴崑宏與陳怡蓁透過陪伴被棄養狗兒復健等方式，逐漸幫助牠們恢復活力，7年來，兩人已飼養9隻狗兒，並繼續努力幫助遭棄養犬隻能找尋到好飼主。

◎施打疫苗 動保處吹箭來助陣

每當季節轉換，不論人類或動物都是抵抗力比較弱的時間點，因應流行病的產生，總是會打針疫苗避免傳染致病。但不只人類怕打針，動物也會怕；為減少動物受到過度刺激，影響人員安全，面對兇猛犬隻、野放牛群或動物園猛獸施打疫苗時產生的危險性，南市動保處除出動獸醫，還會動用吹箭伺候以策安全。

◎意外邂逅 雛鳥變身萌寵

「真的是意外邂逅」在屏東市經營獨立書店的蔡依芸，2周前受友人之託，將家門前意外拾獲的雛鳥送往動物醫院，經檢查並無外傷後，便帶回家裡照顧，看著鳥兒羽毛漸豐，卻沒有飛走的念頭，她幫鳥取了名字叫「小栽」，同時享受這短暫的寵物時光。

(中時電子報)