MLB》3000安＋600轟！生化人普侯斯功德圓滿

2018年05月05日 12:01 中時電子報 盧品青

The 3,000 Hit Club just got bigger! Albert Pujols, you’re its newest member! #Pujols3000 pic.twitter.com/hatWVJblga — Angels (@Angels) 2018年5月5日

天使隊普侯斯(Albert Pujols)的偉大時刻終於降臨！天使隊5日作客水手，生涯2999安的普砲首局上把球打入游擊手的手套裡，第2次打席則被四壞球保送，第3次打席他敲出右外野平飛安打，第3000安！一共花了他18年。

普砲是史上第4位進入600轟、3000安俱樂部的選手，在他之前僅有A-Rod、漢克阿倫(Hank Aaron)、威利梅斯(Willie Mays)。普侯斯證明自己不是一般的重砲，他還是個擊球高手(生涯打擊率3成)，亦是最不容易被三振的打者之一。

5局上第3次打擊，普侯斯讓過第一顆壞球，接著瞄準第二顆速球出棒，落地形成安打。普侯斯站上一壘後振臂高呼，天使隊友歡聲雷動，紛紛上前包圍普侯斯慶祝。主審開恩讓比賽暫停，就連預備打下一棒的大谷翔平也跑來同慶，這是屬於普砲的時刻！

普砲的家人到場迎接這一刻，雖然不是在天使主場，現場水手球迷也替他開心。普侯斯站在一壘，爽到不知身在何處，從2001年打到2018年，38歲的他職業生涯已無遺憾。

普侯斯生涯前11年都待在紅雀，所以現場也有球迷穿著紅雀的球衣。不過他的600轟與3000安都是在天使達成，這次球團還會頒發他300萬美元的獎金。

大谷翔平也打得很順手，他4局上在普侯斯被保送後就敲出安打，加上水手迪戈登(Dee Gordon)傳球失誤，普侯斯跑到三壘，天使該半局率先攻下2分。普砲3000安出爐後，大谷翔平錦上添花補了一發二壘打，天使再下一城。早早以3-0取得領先。

(中時電子報)