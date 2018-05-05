敬鵬大火專案會議 內政部要求普查高風險場所

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桃園敬鵬公司火災，造成消防人員5人死亡，7人輕重傷。內政部次長邱昌嶽昨天主持召開第1次專案會議，會議決定，立刻針對高風險場所實施普查，未來各縣市消防機關也必須將工廠危險物品位置資訊納入火災搶救計畫。

內政部昨針對敬鵬大火召開第1次專案會議，會議一開始即先說明，依消防法第26條規定，火災原因調查的權責機關為桃園市政府，這次會議主要目的在研提策進作為。內政部長葉俊榮也特別出席會議表達關心，強調這次會議討論的重點在借鏡這個案件進行全方位的檢討，整體提出策進公共安全的策略。

會中討論重點包括辦理消防人員安全防禦訓練，加強化火場狀況判斷、受困求救機制等技能；災害現場環境漆黑且濃煙毒氣瀰漫，可運用救災機器人偵測火場燃燒狀況協助救災；發生事故建築物屬早期建物，疑管道間區劃不完整，導致延燒迅速，應強化建築管理作為。此外，應整合各部會化學品相關管理資訊，提供消防指揮官現場研判。

會議最後由主席邱昌嶽裁示短、中、長期措施，短期方面參考桃園市政府作法，針對高風險場所聯合相關權責機關實施檢查，於法令有規範的部分，立即實施全面性普查，針對法令尚無完整規範的部分，應立即輔導改善，強化工廠安全管理。

同時，將邀請環保署、經濟部、勞動部等機關共同研訂「使用化學品工廠應提供廠區化學品種類及數量配置圖行政指導綱領」，要求各縣市消防機關將工廠危險物品位置資訊納入火災搶救計畫，並加強查核及演練。

內政部也指出，中長期將修正「工廠危險品申報辦法」、「毒性化學物質管理法」及「消防法」，由權管機關進行法令修正，從制度面落實工廠化學品資訊揭露及管理功能。另外，這次會議後將另擇適當時機前往現場勘查，釐清現場狀況，以提出具體改善意見，形成全方位制度性策進方案。

(中時 )

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