學生鬧場「新五四」 唐德明：鬧場變大學自主新標準？

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旺報

因不滿教育部駁回管中閔當選台大校長的遴選結果，有台大師生4日在校園發起「新五四運動」，挺管、反管兩方人士在校園發生衝突，國民黨文傳會副主委唐德明5日表示，明明是別人在傅鐘前合法申請的活動，有學生用大聲公前去鬧場，別人請他們離開，他們以台大的主人自居，認為別人請他們離開違反「大學自主」，他質疑，「能否鬧場」將變成台大有沒有大學自主的檢驗標準嗎？

唐德明表示，如果這種愚蠢的邏輯可以成立，以後只要在台大舉辦的活動，台大學生都可以橫行霸道闖入，然後要求主辦單位必須照他們的意思做，否則就是違反大學自主，「台大何其不幸，竟然教出這種學生」。

他認為，身為台大校友「感覺很悲哀」，「如果連起碼的是非與尊重都不懂，怎麼好意思大聲說自己是台大學生呢？這是台大的恥辱，也是對台大最大的抹黑，必須嚴厲譴責。」

他表示，「更惡劣的是，鬧場只是手段，真正的目的是要抹黑、栽贓他們不喜歡的活動。明明別人只是要請他們離開，他們竟然可以自導自演，自己用手掐住自己的脖子，再假裝昏倒，然後控訴主辦單位打人，甚至訴諸特定媒體，企圖抹黑整個活動的正當性。」

唐德明稱，這種行為何其卑劣，對台灣的民主法治教育何其諷刺，對台大校訓「敦品勵學、愛國愛人」又是何等的踐踏，「這樣子的人，能夠代表台大，好意思自稱台大學生嗎？」

(旺報 )

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