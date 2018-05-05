閃婚不是因為拜金 大S曝一見鍾情汪小菲內幕

大S和汪小菲結婚8年，感情依舊甜蜜。(圖／本報系資料照)

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中時電子報
／綜合報導
大S談和汪小菲相識經過。(影／取自大S臉書)

大S和汪小菲結婚8年，育有一對寶貝兒女，又懷上三胎的她，近日接受《Beauty美人圈》專訪，不僅談到育兒之道，也揭露與汪小菲未公開的愛情故事，見面當下就有「就是這個人」的感覺。

大S當天拍攝，汪小菲也現身攝影棚，不時透露深情愛妻眼神，不過大S卻虧老公「他是來看為什麼雜誌上的老婆和家裡的老婆不一樣啦」，逗趣幽默互動，讓現場氣氛都歡樂起來，而兩人當初相識不到100天、相戀20天，就決定互訂終生，大S也坦承，之前姊妹淘老公都跟她說「大S，妳一看到就知道，就是他了」，不過她根本不當一回事，直到遇到汪小菲，她心裡就閃過「對，就是這種感覺，他們沒有騙我」，有種熟悉感，不用多形容，就覺得認識好久，所以就立刻結婚。

而她也透露自己的育兒之道是，無限包容與充分自由，所以即使小玥兒會吃弟弟的醋偷打他，她也不會把重點放在「不可以對弟弟這樣」，而是暴力是不好行為，他也不想讓小孩在鏡頭前成長，所以不考慮帶他們上親子實境秀。至於之前汪小菲讓問路婆婆搭便車一事，大S也吐槽「有信教有差」。

雖然汪小菲拜佛還有法號，反而大S吃素、環保、愛護動物，每天做好事，但外界還是覺得她拜金，要嫁入豪門，所以她的結論就是，「有信教有差」，覺得「老天爺太愛他了」。

(中時電子報)

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