台大「反管」學生稱收到死亡警告 網友：這水準也想帶風向？

潘儒鋒今日表示，「對牛彈琴是最無聊的事，說他演戲的一笑置之，但對於中傷及羞辱言論，將保留法律追訴權」。（翻拍自個人臉書網頁）

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中時電子報
/整理報導

台大昨日發起「新五四運動」，挺管、反管爆發衝突，反管的台大資管系學生潘儒鋒稱遭人從後拉扯勒住以致摔倒，卻遭網友笑稱「自導自演」。潘儒鋒今日表示，「對牛彈琴是最無聊的事，說他演戲的一笑置之，但對於中傷及羞辱言論，將保留法律追訴權」。網友笑稱「沒看過這麼好笑的 遠勝過偉忠哥唱中華民國頌」！

潘儒鋒於臉書表示，「懶得跟無法溝通的人溝通，該解釋清楚的都已解釋清楚」。並強調個人「一向就事論事，只有事實，沒有藍綠」，而台灣社會「不管藍綠也好，統獨也好，中國日本也好」，永遠「只用兩個不同的立場解釋問題而沒有真相」，他不責怪「黨國教育體系」的「民族沙文主義」跟所謂「民族大義」的說法，這畢竟是統治者鞏固其權益的最佳教育方針：「黨同伐異」！文末，潘儒鋒警告「對他發出死亡警告」的網友，他將「保留法律追訴權」。

只見批踢踢網友紛紛表示，「死亡警告可以公布嗎？還是又是另一場戲」、「自己發死亡警告給自己嗎」、「本人保留最後的法律追訴權」？還有網友諷刺「nba假摔不是要罰錢」、「影片這麼多種角度都有拍，你當大家傻子喔…還保留法律追訴權」、「台大戲劇系的實力真強阿」！更有網友直指「這水準也想帶風向」？

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

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