離岸風電誓師大會 蔡總統宣布加速建置運維碼頭、輸配電網

2018年05月05日 12:20 中時 吳敏菁

總統蔡英文和彰化縣長魏明谷等共同啟動水晶球，向離岸風電正式啟動。（吳敏菁攝）

總統蔡英文在縣長魏明谷陪同下參觀來按風電模型。（吳敏菁攝）

總統蔡英文在縣長魏明谷陪同下參加台語文創意園區揭幕。（吳敏菁攝）

總統蔡英文5日到彰化，彰化縣長魏明谷陪同出席「中央地方攜手行，邁向離岸風電新世紀」誓師大會，蔡英文親自授旗，強調這是這是台灣第一次，有系統、大規模啟動離岸風力的開發，第1和第2階段遴選出爐，能源轉型已站在新的起跑點，要加速運維碼頭和輸配電網的布建。

蔡英文5日到彰化，首站參加台語文創意園區揭幕，緊接著到彰化縣演藝廳，和經濟部長沈榮津，以及離岸風電廠商共同啟動水晶球象徵正式啟動。強調，離岸風電開發需要水下基礎與碼頭基地配合，中央更將給予彰化縣政府最大的支持。

經濟部長沈榮津表示，將彰化縣建構運維中心，20年將創造7000億的產值，這是開發遴選彰化縣共通過2,400MW，占比62.6％全國最高，扮演台灣推動再生能源極重要的角色。再生能源發展條例及躉購機制在不斷修正下已經創建良好基礎，風力4年發電計畫採取「先示範、次潛力、後區塊」之推動策略逐步推進，2025年達到5.5GW裝置容量。

蔡英文表示，在魏明谷領導下彰化一直在進步，招商成果、綠能稅收上，都有好表現，最重要的是，魏縣長跟所有彰化縣民一起分享成果，把綠金稅收，拿來提供學生免費的營養午餐，彰化「風光大縣」，是全國表率，真的很風光。

蔡英文表示，風場遴選告一段落後，接著最重要的兩件事，首先是要完善基礎建設。透過年度預算和前瞻計畫的經費挹注，無論是施工和運維碼頭的建設，或是輸配電網的布建，都要加速進行。

再者，要精進行政效率，後續的籌設許可，繼續用「平行審查的原則來處理。不讓廠商花太多時間，在不必要的行政程序上。

魏明谷感謝總統、長官厚愛，也向所有開發夥伴致意，指出彰化縣擁有良好的風場，是彰化開發再生能源的優勢。經過一年的環評、遴選等審查程序後，共有7家團隊出線，遴選結束後相關工程要開始了，今年，是我國離岸風力發電元年，從中央到地方，從行政部門到產業界一起動起來。

(中時 )