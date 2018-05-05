北榮、台大研發新藥 人工生殖成功率可望增1.6倍

北榮、台大今發表合作研究，發現輕刮子宮有助於提升人工生殖的成功率。（倪浩倫攝）

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我國不孕症盛行率達15％，但試管嬰兒的成功率又僅4成，失敗主因之一是「胚胎著床失敗」；北榮曾有研究指出，「輕刮子宮」能提升人工生殖成功率1.6倍，北榮和台大進一步合作發現，輕刮子宮後，骨髓間質幹細胞會來修復傷口，並大量分泌能「活化胚胎」的激素、進而大幅提升著床率，該成果已經動物試驗證實，未來有望以新藥形式問世，助不孕夫妻圓夢。

北榮於2013年曾在美國生殖醫學會發表，子宮輕刮術能使人工生殖成功率上升1.6倍，隨後在北榮、台大的合作下，透過小鼠的動物實驗，證實輕刮子宮有助提升胚胎著床率，並找出背後的原因。

該研究計畫主持人之一、北榮婦產部不孕症科主任李新揚解釋，無論是試管嬰兒還是自然受孕，「胚胎著床」都是能否懷孕的最關鍵因素；面對不孕症的夫妻，從打排卵針、取卵、精卵結合後移至子宮腔，這些步驟都不困難，但最終仍只有4成能成功懷孕，就是因為胚胎沒有順利著床。

該研究發現，透過輕刮子宮，製造出一些細微傷口，可吸引骨髓的間質幹細胞前來協助修復，而該幹細胞同時會分泌大量激素，幫助胚胎順利進入子宮內膜來著床。李新揚說，2010年至今，

北榮約有500多例不孕症個案接受子宮輕刮術，懷孕率明顯高於其他未接受子宮輕刮者。

李新揚說，該項研究已經動物試驗證實有效，現正申請人體臨床試驗中，未來可望以新藥的形式問世，讓不孕夫妻在人工生殖階段使用，達到提升成功率的效果；他解釋，現在的研究階段，是將包括骨髓間質幹細胞的分泌產物，或曾成功生產婦女的子宮內膜細胞，取出經濃縮、轉製成藥物，觀察是否能活化胚胎來增加著床率。

(中時 )

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