50歲「幽靈」再現 伊朗F-4戰機重返天際

伊朗空軍麾下F-4E戰機起飛。（圖/Shahram Sharifi@wikipedia）

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中時電子報

據伊朗德黑蘭時報（Tehran Times）報導，伊朗空軍（IRIAF）耗時18個月的時間，將麾下一架本已封存多年、服役將近50年的美製F-4「幽靈」戰機（F-4 Phantom II）重新整修完畢，該戰機將在近期完成最終測試後，重返機隊並持續翱翔伊朗天際。

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在伊朗爆發伊斯蘭革命前，統治者巴勒維國王（Mohammad Reza Pahlavi）於上世紀60、70年代，向美國購買了225架F-4D、E和RF-4C三款戰機。但不久後1979年革命爆發，立場丕變的革命政府接收了原先王國的軍隊和軍備，也讓唯一一批海外的F-14（Grumman F-14 Tomcat）和F-4戰機，成為美國的敵對武器，為防止更多機密外洩，美軍隨即對伊朗採取武器和飛彈禁運，欲藉此切斷他未來戰機的維修補給與升級。

美國空軍的F-4「幽靈」戰機。（圖/美國空軍）

原屬於美國海軍的艦載戰鬥機，從1960年服役的F-4幽靈II戰鬥機，截至在1981年關閉生產線前，F-4共生產了5,195架，是當時美軍出產最大數量的超音速戰機。最大飛行速度可達2.23馬赫，擁有有9個外掛彈架，最大掛載重量可達8,480公斤，能掛載的武器包括空對空、空對地、導引、非導引飛彈和核炸彈等多種類型。

美國海軍的F-4B戰機正在投彈。（圖/美國海軍）

F-4戰機在越戰期間大放異彩，不僅造就一批王牌飛行員，也讓許多盟友選購為主力機型。以色列就曾在歷次中東戰爭內，藉由F-4戰機擊落敵軍共116架戰機。而在伊斯蘭革命前取得F-4戰機的伊朗，也在兩伊戰爭中，讓幽靈對峙伊拉克空軍，重創伊拉克空軍基地與何反應爐。

南韓空軍的F-4E戰機。（圖/美國國防部）

雖然長年遭到美國封鎖與禁運，但伊朗軍方的後勤系統卻始終不放棄，仿效古巴特色的「改裝車」模式，透過自己本土的國防軍工業、加上願意協助的國家產品（中國大陸、俄羅斯等）改裝，讓兩款冷戰時期的老戰機F-4與F-14，依然能繼續翱翔天際，也是全球空軍的一大特色。

(中時電子報)

文章來源：Iran Army overhauls another F-4 fighter jet

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