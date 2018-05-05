林靜儀說「十點限電」是反諷 李錫錕：反諷政府無能？

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旺報

民進黨不分區立委林靜儀日前質詢環保署長李應元說「最好晚上十點後限電」，事後說自己的質詢被去脈絡化，還說自己在「反諷」。台大政治系教授李錫錕4日表示，林委員繼賴揆「乾淨的煤」之後創下新的「幹話王障礙」，李錫錕也問，林委員說這是「反諷」，那請問是要諷刺政府對於能源問題的無能？還是要諷刺民眾晚上看電視浪費電？

李錫錕也提到，如果林委員是諷刺民眾勞工為什麼不早點下班、早點回家、早點睡覺，但當初就是林靜儀的強勢護航，勞基惡法才能順利通過，讓勞工加更多的班、更過勞，「如果不是因為要被迫加班，誰會不想早點回家啊？」，並指她就是造成廣大千萬勞工過勞的元兇之一。

李錫錕表示，林靜儀在質詢環保署長李應元的時候「說了一堆幹話」，最好晚上十點後限電，大家要早點回家早點睡覺，不要看第四台重播電影，十點就睡覺，也可以解決少子化問題。

李錫錕稱，電不夠的原因，不就是政府沒有做好能源配置？居然被也是執政黨的林委員拿來開玩笑。他說，電力不足需要常常限電，是他小時候才有的狀況，「怎麼在21世紀的今天，我們的國會議員居然建議晚上十點要限電？理由居然還怪大家亂看重播電影呢？」

面對網友不滿，林靜儀表示大家都沒看她的前後文，說嗆她是「獵巫、去脈絡化」，李錫錕說，顯然林靜儀完全不把這種不知民間疾苦的質詢當一回事。「那我也實在搞不懂，大家到底哪裡冤枉她了？這不就是政府對於缺電束手無策，所以林委員才提出異想天開的十點後限電辦法嗎？」

(旺報 )

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