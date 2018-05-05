馬英九簽名T恤義賣 狂飆五萬元

就是這件前總統馬英九簽名的潮T，在立委盧秀燕「為母親做件好事」愛心園遊會中，以競標拍出5萬元的高價。（馮惠宜攝）

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中時

國民黨提名台中市參選人盧秀燕母親節前夕舉辦「為母親做件好事」愛心園遊會，其中人氣爆棚的前總統馬英九簽名「KMT潮流T恤」分別拍出5萬及2萬元高價，盧秀燕也感謝各界愛心，為公益團體挹注即時雨。

「為母親做件好事」愛心園遊會今年邁入第17屆，5日上午9點半於國立自然科學博物館西屯路入口廣埸登場，活動的高潮是名人二手物義賣，一開場盧秀燕就拿出馬英九簽名的KMT潮T，台下喊價熱絡，旋即由集祥鋁業股份有限公司吳俊達總經理及TBC群健有線電視股份有限公司分別以兩萬元及五萬元之高價得標！

此外，天后蔡依林提供義賣之名牌包、美國職棒大聯盟紅襪隊台灣球星林子偉簽名球衣、「台灣飛人」陳信安簽名籃球也在激烈競標下，分別以近兩萬及近萬元價格高價得標；愛心鑼部分，更有單位一口氣大手筆敲鑼捐助十萬元。

盧秀燕表示，在從政前，就和伊甸等許多弱勢公益團體結緣，當了民代後更經常有機會為他們服務及募款；但老是向朋友開口募款很不好意思，考量到弱勢團體們嗷嗷待哺，所以在17年前才因此發想，結合百餘社團及里鄰辦公處舉辦大型園遊會，呼籲民眾把家中不用的二手物品捐出義賣，，一路走來，竟然也舉辦了十六年，涓滴成河，先前已募集近千萬元做公益。

盧秀燕認為感恩母親不該只限定母親節當天的慶祝活動，而應該天天做好事榮耀母親，因此這項園遊會均刻意避開母親節當日舉行，她也感謝各界展現愛心，為公益社福團體挹注即時雨！

(中時 )

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