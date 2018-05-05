NBA》喧賓奪主！火箭痛宰地主爵士21分出氣

火箭後衛哈登急停跳投，爵士後衛米契爾想要封阻慢了一步。(美聯社)

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中時電子報
保羅賽後大方把比賽鞋送給場邊小球迷。(美聯社)

火箭5日在西區準決賽第3戰，簡直把客場當作主場在打！西區龍頭火箭展現強大外線火力，打完首節就已領先17分，甚至下半場還一度領先到38分，最終113比92狂掃地主爵士，重新取得2勝1敗領先，也搶回系列戰主場優勢。

火箭一開賽就打出10比2小高潮，提前宣告全力想要搶回主場優勢，在艾瑞克戈登、哈登、保羅等人火力掩護下，不僅首節打完，就以39比22大幅領先，甚至上半場結束，火箭已經取得70比40領先，徹底把爵士打到傻眼。

就算都已取得如此懸殊的領先差距，火箭到了下半場仍然不敢大意，繼續派上先發主力應戰，更一度擴大領先到38分之多，直到最後4分17秒，火箭總教練丹托尼才總算安心換下主力休息，改由板凳球員打完剩餘垃圾時間。

揮別前役跟爵士球迷爆發拍飛手機衝突陰影的哈登，5日拿下25分、12助攻與4籃板，艾瑞克戈登也替火箭貢獻25分，保羅15分、7籃板及6助攻，卡培拉與阿里查各有11分，接下來第4戰將於7日續在爵士主場進行。

爵士5日以歐奈爾17分最高，柏克斯14分，戈貝爾12分、9籃板，超級新人米契爾雖拿10分，但他全場投16中4，包含上半場投10中1的差勁手感，是爵士慘敗主因之一，爵士先發大前鋒法佛斯也在第3節扭傷左踝退場。

(中時電子報)

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